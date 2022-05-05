Как часто нужно кормить собаку? Ответ может удивить

Один из главных вопросов - как часто нужно кормить собаку. В новом исследовании, опубликованном в научном журнале GeroScience, ученые обобщили информацию о более чем 10 000 собак. Исследование дает представление о связи между частотой кормления и здоровьем питомца.

Как сообщается в публикации, взрослые собаки, которых кормят один раз в день, показывают значительно лучшие результаты в различных аспектах здоровья, чем собаки, которых кормят несколько раз в день.

"Мы обнаружили, что собаки, которых кормили один раз в день, имели более низкие средние показатели по шкале когнитивной дисфункции и были менее склонны к развитию желудочно-кишечных, стоматологических, ортопедических заболеваний, повреждений почек/мочевого пузыря и печени/поджелудочной железы", - пишут исследователи.

Правда, не стоит торопиться и резко менять план питания своего любимца, так как нужны дополнительные исследования по теме, чтобы подтвердить результаты. Выводы исследования стали сюрпризом и для самих ученых.

"Мы не совсем были уверены, что увидим какую-то разницу в состоянии здоровья собак из-за частоты кормления",

- сказала автор исследования Кэтлин Керр.

Ученым пока непонятно, почему так. Они говорят, что результаты исследования показывают только тенденцию, а не причинно-следственную связь.