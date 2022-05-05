Владельцам малых и средних предприятий: советы и доступные решения, которые будут полезны для обновления кафе

«Если на данном этапе у вас больше сомнений, чем ответов, – обратитесь за профессиональной консультацией. В IKEA есть специальная команда, работающая с бизнес-клиентами, которая может помочь на всех этапах – от идеи до реализации. А если вы приобретете не менее 70% мебели и аксессуаров IKEA, предложенных в плане, то услуги дизайнера интерьера будут бесплатными», – делится советом дизайнер интерьера IKEA Линда Рибака-Орлова. Она подчеркивает, что профессиональные дизайнеры интерьера помогают не допускать ошибок, предлагают креативные идеи и решают проблемы, возникающие при оформлении самых неудобных помещений.

Столовая зона была визуально расширена за счет умелой замены массивной и большой барной стойки на кухонную столешницу со шкафчиком. Это позволило создать два дополнительных места, где посетители смогли бы сесть и насладиться трапезой. Во время мероприятий это место можно использовать для размещения блюд. В помещении преимущественно преобладает деревянная мебель, поэтому оно было оформлено с использованием, по возможности, натуральных материалов. Еще один существенный фактор – хозяевам была необходима удобная и функциональная мебель, которую можно было бы легко приспособить к различным развлекательным мероприятиям.

Когда необходимо только освежить обстановку

Дизайнер интерьеров говорит, что иногда освежить пространство можно с помощью быстрого и простого ремонта. Изменение цвета стен – это самый простой способ начать ремонт, потому что цвет может создать совершенно другое ощущение. То же самое с осветлением – оно оказывает огромное влияние на атмосферу и уют, поэтому стоит подумать о новых или дополнительных решениях для осветления. Оцените, хорошо ли еще подходит существующая мебель или нужно что-то изменить. Затем подумайте о новых шторах, подушках на стулья, текстиле для стола, столовых приборах, посуде, вазах и других предметах декора. Растения – настоящие или искусственные – оживляют любое пространство.

«Используйте стены, так как их можно интересно украсить. На свободной стене добавьте полки, стеллажи – это создаст ощущение домашнего уюта. В этом конкретном кафе я сохранила некоторые детали старого интерьера, соединила с ними новые и разместила их на стенах в повторяющейся манере – это помогает создать аутентичный вид, а также рассказать о долгой истории этого места. Еще одна оригинальная идея – деревянные стулья были закреплены на стенах и стали аксессуаром, который снова помогает чувствовать себя как дома», – рассказывает Л. Рибака-Орлова. Чтобы помещение всегда выглядело стильно и современно, дизайнер интерьера советует менять декор и текстиль два раза в сезон – летом и зимой. Это позволит создать совершенно иную, приятную атмосферу как для персонала, так и для посетителей.

Дизайн интерьера для предприятия – бесплатно

IKEA предлагает функциональные и эстетические решения для дизайна интерьера при оформлении помещений предприятия. Дизайнеры интерьера подготовят проект, помогут выбрать наиболее подходящую мебель и реализуют проект в нужном помещении: офисе, небольшом магазине, кафе, гостинице, съемной квартире или другом месте.