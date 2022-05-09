Как купить недвижимость, чтобы потом не болела голова? Своим опытом делится Мадара Кивкуцане

Как купить недвижимость, чтобы потом не болела голова? Своим опытом делится Мадара Кивкуцанеour_way_our_place
План на ближайшие выходные довольно ясный — поработать в саду. И, эх, с каким удовольствием мы ждем эту работу! Еще осенью мы на своем опыте почувствовали, что труд, который вкладываешь в свою собственность, является самым лучшим — настолько интенсивным, что потеет лоб — именно такой труд делает землю и здание на ней своим домом. Вот в такие моменты растет постепенно ощущение дома. Сначала поработаешь, а потом наслаждаешься плодами своего труда. Но только совсем немного: на долгий отдых времени нет — ждут следующие работы. Однако жалеть не о чем. Посмотришь на то, что уже сделано, счастливо улыбнешься, прыгнешь на следующую грядку и вперед! И так проходит хозяйская жизнь — сам себе слуга и король.