Пн, 9.05.2022
Я верю людям, которые там находятся, а не нашему правительству и не нашему телевидению, и даже не американскому телевидению. Я хочу, чтобы люди верили людям, очевидцам событий. Мария Машкова, актриса
Мария Машкова, актриса

Как купить недвижимость, чтобы потом не болела голова? Своим опытом делится Мадара Кивкуцане
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ФОТО: Пресс-фото

План на ближайшие выходные довольно ясный — поработать в саду. И, эх, с каким удовольствием мы ждем эту работу! Еще осенью мы на своем опыте почувствовали, что труд, который вкладываешь в свою собственность, является самым лучшим — настолько интенсивным, что потеет лоб — именно такой труд делает землю и здание на ней своим домом. Вот в такие моменты растет постепенно ощущение дома. Сначала поработаешь, а потом наслаждаешься плодами своего труда. Но только совсем немного: на долгий отдых времени нет — ждут следующие работы. Однако жалеть не о чем. Посмотришь на то, что уже сделано, счастливо улыбнешься, прыгнешь на следующую грядку и вперед! И так проходит хозяйская жизнь — сам себе слуга и король.

ФОТО: Пресс-фото

Недавно встретила знакомого, который с радостью сообщил, что только что купил квартиру в одном из микрорайонов Риги. «Ого, но ведь за такие деньги ты бы мог построить дом», — говорю я ему. Он смотрит на меня большими глазами и говорит: «Для чего? Чтобы все лето косить, копать и поливать? Я так не хочу». В тот момент он заставил меня задуматься — ведь не каждому хочется и нужен дом! Ну да! Вот так просто. Поэтому, когда у Вас возникает идея о собственном доме, спросите себя, будете ли Вы готовы его содержать, хотите ли Вы заботиться о нем и развивать его (или сможете ли заплатить тому, кто сделает это за Вас)? Дом — это, конечно же, прекрасные летние вечера в саду, возможность наслаждаться клубникой, собранной здесь же, на грядке возле дома, и слушать любимую песню на любой громкости и в любое время... Но нельзя забывать об уборке снега рано утром, горах листьев осенью и дополнительных квадратных метрах, за которыми нужно ухаживать. Дом — это ответственность.

ФОТО: Пресс-фото

Если пока никаких сюрпризов для Вас нет, то перейдем к другим важным факторам, на которые следует обратить внимание при выборе земельного участка — с уже построенным домом или с планом когда-нибудь поставить на нем дом:

  • Я где-то слышала такое выражение: «при выборе недвижимости помните о трех важных факторах — местонахождение, местонахождение и еще раз местонахождение». Соглашусь и добавлю, что местонахождение действительно крайне важный и существенный критерий стоимости недвижимости: развита ли здесь инфраструктура, есть ли школа, садик, освещенные улицы, остановки общественного транспорта, хороший магазин?
  • Будущая стоимость — что будет с этим земельным участком, городом, районом через несколько лет? Как будет развиваться инфраструктура? Увеличится или уменьшится стоимость недвижимости?
  • Обратитесь в местное строительное управление и самоуправление и поинтересуйтесь: есть ли что-нибудь, что Вам следует знать об этой недвижимости? Расспросите о детальной планировке, возможно, там окажется что-то, чего Вы еще не знаете. Можно ли построить планируемое здание на предлагаемом земельном участке? Есть ли обременения, охранные зоны, сервитуты?
  • Коммуникации — есть/нет, сколько будет стоить их прокладка, каковы требования самоуправления в этом отношении?
  • Когда Вы осматриваете ту или иную недвижимость «пристальнее», не постесняйтесь постучать в дверь соседа и спросить, как им здесь живется: есть ли какие-либо особенности, например, запахи/шумы, о которых следует знать перед тем, как делать серьезный выбор? Совершите более длительную прогулку по рассматриваемому району — почувствуйте, каково жить здесь.
  • Ваши особенности/особенности Вашей семьи: например, мы из Латгале, там наши родители, родственники и наш любимый крестник. Поэтому нам подходили только те районы, которые находятся по эту сторону Даугавы — чтобы по пятницам после работы не приходилось проезжать через всю Ригу и тратить лишнее время, чтобы добраться до своих близких.
  • Изучите доступные данные о недвижимости на zemesgramata.lv и geolatvija.lv
  • Если покупаете готовый дом — нужно обязательно осмотреть его вместе с надежным специалистом по строительству и узнать все условия, которые он Вам советует выяснить и учесть.
  • Если Вы планируете воспользоваться услугами банка при покупке недвижимости, эти факторы будут очень важны при принятии решения банком. Не стесняйтесь спрашивать мнение банка о ценности и привлекательности рассматриваемой Вами недвижимости.
ФОТО: Пресс-фото

Не стоит забывать, что содержание дома требует дополнительных расходов. Вам понадобится купить много вещей и инструментов, необходимых в хозяйстве, например, тачку, лопату, грабли, пилу, дрель, шланг, а также оплатить различные услуги: вывоз мусора, охрану и земельный налог.

И еще один небольшой совет из нашего опыта: если Вы едете на осмотр недвижимости, которую Вам очень и очень хочется купить — соберите хотя бы какой-нибудь задаток. В противном случае, Вы можете упустить ее.

Пусть Ваш дом станет Вашей крепостью, пристанищем спокойствия и местом, куда всегда хочется возвращаться!

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