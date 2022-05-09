Как купить недвижимость, чтобы потом не болела голова? Своим опытом делится Мадара Кивкуцане

Недавно встретила знакомого, который с радостью сообщил, что только что купил квартиру в одном из микрорайонов Риги. «Ого, но ведь за такие деньги ты бы мог построить дом», — говорю я ему. Он смотрит на меня большими глазами и говорит: «Для чего? Чтобы все лето косить, копать и поливать? Я так не хочу». В тот момент он заставил меня задуматься — ведь не каждому хочется и нужен дом! Ну да! Вот так просто. Поэтому, когда у Вас возникает идея о собственном доме, спросите себя, будете ли Вы готовы его содержать, хотите ли Вы заботиться о нем и развивать его (или сможете ли заплатить тому, кто сделает это за Вас)? Дом — это, конечно же, прекрасные летние вечера в саду, возможность наслаждаться клубникой, собранной здесь же, на грядке возле дома, и слушать любимую песню на любой громкости и в любое время... Но нельзя забывать об уборке снега рано утром, горах листьев осенью и дополнительных квадратных метрах, за которыми нужно ухаживать. Дом — это ответственность.