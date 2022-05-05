Линкайтс: общественный транспорт не подорожает

"Фиксированные цены в поездах и автобусах останутся прежними", - сказал Линкайтс.

Министр также выразил надежду, что по этой причине люди, имеющие возможность пересесть с автомобилей на общественный транспорт, воспользуются этой возможностью.

В то же время Линкайтс отметил, что для того, чтобы не повышать плату за проезд в общественном транспорте, поставщикам услуг общественного транспорта потребуются более крупные субсидии от государства.

Линкайтс добавил, что до осени заключен выгодный договор на покупку электроэнергии для движения электропоездов.

Среди причин, по которым люди могли бы перейти с частного транспорта на общественный, Линкайтс также назвал лучший транспорт, например, новые поезда, которые скоро начнут курсировать по Латвии, а также более удобные сеть маршрутов и расписание.

Министр также напомнил о проекте единого билета. Система должна была начать действовать в этом году, но ее внедрение задерживается из-за выпуска новой eID-карты. Пока процесс идет очень медленно.