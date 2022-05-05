Из-за войны задержится доставка электропоездов

Ранее уже сообщалось, что поезда могут задерживаться из-за войны.

Согласно обновленному графику доставки, первые поезда прибудут в Латвию в конце июня или начале июля, после чего они будут протестированы, опробованы в системе железных дорог Латвии, сертифицированы в соответствии с требованиями ЕС и начнут перевозку пассажиров в начале следующего года.

"Изначально планировалось пускать поезда [из Чехии] в Латвию через Словакию, Украину и Белоруссию, потому что там ширина колеи 1520 [миллиметров]. Сейчас это практически невозможно", - сказал Линкайтс.

Министр пояснил, что в связи с изменением планов каждый вагон будет частично разобран и перевезен в Латвию автомобильным транспортом, а затем снова собран.

Общая стоимость проекта составляет 257,889 млн евро. Первые поезда на заводе Škoda Vagonka уже готовы, но испытания еще впереди - сначала в Чехии, а затем в Латвии.

Электропоезда предназначены для эксплуатации на пригородных и региональных маршрутах, все посадочные двери расположены низко. В поездах будут розетки на 230 вольт, беспроводное подключение к интернету для пассажиров. Поезда будут оборудованы как наружными, так и внутренними системами видеонаблюдения, а также просторным туалетом для пассажиров с ограниченной мобильностью.