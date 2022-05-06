МИД в разговоре с послом осудил антисемитские высказывания российского министерства

Министерство в Twitter сообщило, что встреча с Ваниным состоялась в четверг, в ходе нее были осуждены антисемитские сообщения и недипломатические высказывания о президенте Латвии. Российскому посольству также указали на разжигающую ненависть коммуникацию в социальных сетях.

Šodien sarunā ar Krievijas vēstnieku Latvijā 🇱🇻 @Arlietas nosodīja Krievijas Ārlietu ministrijas antisemītiskos paziņojumus un nediplomātiskos izteikumus par Latvijas Valsts prezidentu. Krievijas vēstniecībai arī aizrādīts par naidu kurinošo komunikāciju sociālajos tīklos. pic.twitter.com/OeSSVv8cUS — Ārlietu ministrija 🇱🇻 | #StandWithUkraine 🇺🇦 (@Arlietas) May 5, 2022

Напомним, МИД Латвии вызвал Ванина для высказывания протеста в связи с антисемитскими сообщениями МИДа.

В публикации МИД РФ "Об антисемитизме" упомянут и Левитс. В публикации сообщалось, что у Левитса есть еврейские корни и он "удачно прикрывает реабилитацию Waffen SS на своей земле".

Как уже сообщал TVNET, МИД Израиля для предоставления пояснений вызвал посла России после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью на телевидении сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Гитлером.

Ларов защищал задекларированную президентом России Владимиром Путиным цель "денацифицировать" Украину, а также сказал, что еврейское происхождение Зеленского не делает позицию Путина более слабой.

Лавров сказал, что Зеленский действительно может быть евреем, но "у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь".

"Это абсолютно ничего не означает. Умные евреи говорят, что самыми ярыми антисемитами обычно являются евреи", - сказал вечером в воскресенье в интервью телеканалу Rete4 Лавров.