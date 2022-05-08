Вс, 8.05.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

LTV: Латвия для поддержки военной мобильности запросила намного меньше соседей

Иллюстративное фото. ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Пять миллионов евро для Латвии, тридцать один - Эстонии и 73 млн евро Литве - такие суммы страны Балтии заявили в получении поддержки от нового фонда военной мобильности Европейского Союза, сообщает программа LTV de facto.

Из 14 стран Европейского Союза, которые претендуют на эти деньги, меньший спрос на поддержку, чем у Латвии, только у Венгрии. Еще 13 стран-участниц не запросили поддержку.

Как улучшить военную мобильность? Об этой теме много говорили как на совещаниях НАТО, так и в структурных подразделениях Европейского Союза сразу после осуществленной Россией аннексии Крыма и начатой войны в Восточном Украине в 2014 году.

В Латвии были проверены и взращены возможности для приема военных и техники союзников, в том числе с использованием железной дороги. Была улучшена инфраструктура, чтобы современная военная техника могла быть доставлена как можно ближе к военной базе в Адажи по железной дороге. Теперь вопросы о военной мобильности или способности быстро перемещать военную технику, вооружение и снабжать армию, стали еще более актуальными.

Военная мобильность Украины в большой степени основывается на хорошо развитых железнодорожных сетях. Как в России. В бывшем советском пространстве железная дорога была специально разработана, чтобы быть опорой для перемещения армии и ее снабжения. До вторжения 24 февраля 2022 года российские силы уже с мая прошлого года по железной дороге проводили доставку боевой техники и войск к границам Украины. Также в войне с Украиной одна из целей нападающих - железнодорожные линии. Они важны для обеих сторон.

"Если мы говорим о нынешней ситуации, то у российских сил есть один существенный успех  - они взорвали, расстреляли мост к юго-западу от Одессы,

то есть - где идет прямая линия от Румынии, откуда пришли военные грузы для нужд вооруженных сил Украины. И это сейчас, кажется, самый большой успех России, который повлиял на снабжение. Теперь, чтобы сделать снабжение с этой стороны, надо ехать через Молдову, а там Приднестровье. И этот маршрут снабжения растягивается," - рассказывает капитан Земессардзе Янис Слайдиньш.

О стратегическом значении разрушенного объекта говорит также то, что, когда украинцы пытались восстановить этот мост, россияне дали второй удар.

В отличие от Украины, военные маневры в Латвии проводить сложнее. Сеть железной дороги, впрочем, развита схожим образом. Капитан Слайдиньш отметил, что железная дорога может быть преобразована под военных нужд достаточно быстро. По сравнению с крупными автомобильными дорогами, где могут быть мосты, у которых нет достаточной грузоподъемности, чтобы можно было выдержать боевую технику, а также переезды и виадуки. И это факторы, которые могут ограничить военное движение.

Фонд военной мобильности Европейского Союза является новым видом поддержки для стран-участниц, чтобы развивать транспортную инфраструктуру, которая одновременно послужит как гражданским, так и военным потребностям.

На весь семилетний период планирования в нем будет доступен один миллиард евро, разделенный на три подхода. В прошлом году был объявлен и недавно завершился первый прием заявок. Интенсивность поддержки составляет 50% от общей суммы проекта.

Латвия заявила и получила один гранта в размере пяти миллионов евро. В то же время Литва сумела заявить два проекта с поддержкой в 73 млн евро, Эстония - один на 31 млн.

"Заявка была объявлена еще до войны на Украине. И, возможно, поэтому мы смотрели на это немного иначе, чем эта ситуация заставляет нас смотреть на различные дополнительные меры. Если мы до сих пор ценили именно проект Rail Baltica как проект военной мобильности, который мог бы так квалифицироваться, то сейчас мы смотрим шире - на всю транспортную инфраструктуру в Латвии, которая должна быть укреплена, чтобы обеспечить свою функциональность в час Х", - говорит министр сообщения Талис Линкайтс.

Заявка Латвии включает в себя дополнение трех объектов строительного проекта Rail Baltica функциями военного значения. Дополнительные проекты будут разработаны для пересечения Даугавы возле Саласпилса (объединенный мост для нужд автотранспорта и железной дороги) и терминалов обработки грузов в Саласпилсе и возле Рижского аэропорта. Пока это инвестиция в проекты по проектированию, а не в строительные работы.

"Через это финансирование военной мобильности мы обеспечиваем дополнительно необходимую функциональность, которая необходима непосредственно для обработки военных грузов,

а не просто для обработки контейнеров или других коммерческих грузов", - говорит председатель правления Eiropas Dzelzceļa līnijas Каспарс Вингрис.

Ранее проведенный Европейской комиссией анализ в восьми странах коридора между Северным и Балтийским морями (в Латвии, Литве, Эстонии, Финляндии, Польше, Германии, Бельгии и Нидерландах) о пригодности существующей транспортной сети для военных нужд выяснилось, что в нескольких странах мосты и путепроводы являются слишком низкими или их несущая способность не является достаточной для военной техники с более высокими габаритами или массой. Схожие проблемы и с железной дорогой. Также было констатировано, что большой потенциал и у мультимодальных транспортных платформ, которые позволят перенаправить грузы из портов и аэропортов на железную и автомобильные дороги.

"Это первый раз, когда мы смотрим на транспортную систему и транспортную инфраструктуру через военную призму,

насколько наша инфраструктура соответствует военным потребностям. Такая оценка никогда ранее не выполнялась", - говорит заместитель госсекретаря Министерства сообщения Лигита Ауструпе.

Ожидается, что в будущем в Саласпилсе можно будет перемещать и грузы с одной до другой ширины рельсов. Сама инфраструктура Rail Baltica уже изначально запланирована так, чтобы соответствовать военной мобильности.

Интерес стран-участниц был не слишком большой - проекты подали 14 стран и все представленные проекты также подтвердили. Литва зарегистрировалась на поддержку наибольшей суммы, они планируют восстановить стадию быстроходного шоссе между Каунасом и Мариямполем.

В свою очередь, больше всего - пять проектов - подала Польша, предусматривая укрепление мостов, а также улучшение инфраструктуры у нескольких аэропортов.

"Очевидно, для Польши и Литвы эти проекты были уже в боевой готовности. И они могли стартовать с другими проектами - с автодорогами, с железными дорогами. В нашем случае готовность этого проекта на прошедший год была не на таком высоком уровне, чтобы стартовать с большим количеством проектов", - добавила Ауструпе.

Не то, чтобы у Латвии не было что улучшить - Министерства сообщения и обороны в 2019 году согласовало список с почти 30 объектами, которым можно было бы помочь средствами Фонда военной мобильности. "Это связано со складами, путепроводами, мостами и передвижными платформами. В том числе железнодорожная ветвь, может быть и на аэродроме в Лиелварде. В списке есть ряд вещей, которые нам нужны и у которых есть двойное применение", - заявил министр обороны Артис Пабрикс .

Если военные эксперты Европейского Союза при оценке заявлений государств не увидят военного применения, то такой проект может быть и не утвержден. Также проект должен иметь значительное значение и в общих планах военной мобильности Европейского Союза.

Специфические военные требования увеличивают строительные расходы на 20 процентов.

"Для тех объектов, которые мы перестраиваем или строим заново с военным компонентом, они должны быть обычно более широкими и длинными. Например, для автомобильных дорог это распространяется на ширину и несущую способность, для железных дорог точно так же - допустимость несущей способности и габаритов. В портах эти требования распространяются на глубину порта, ширину, длину причалов", - заявила Ауструпе.

Ответственность за подготовку и подачу заявлений несет Министерство сообщения. Оно указывает, что на этот раз другие проекты не были в такой степени готовности, чтобы подать заявку на получение финансирования. Однако министерство надеется с более мощными заявлениями стартовать во втором этапе, который Европейская комиссия планирует объявить на следующей неделе.

Новый период планирования начался недавно. Это означает, что интерес начнет постепенно расти и число заявленных в будущем проектов уже может быть значительно выше. Но в каждом из этапов объем распределяемых денег будет равен - около 300 млн на все страны, поэтому надо считаться с большей конкуренцией между странами.

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