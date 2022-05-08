LTV: Латвия для поддержки военной мобильности запросила намного меньше соседей

Ранее проведенный Европейской комиссией анализ в восьми странах коридора между Северным и Балтийским морями (в Латвии, Литве, Эстонии, Финляндии, Польше, Германии, Бельгии и Нидерландах) о пригодности существующей транспортной сети для военных нужд выяснилось, что в нескольких странах мосты и путепроводы являются слишком низкими или их несущая способность не является достаточной для военной техники с более высокими габаритами или массой. Схожие проблемы и с железной дорогой. Также было констатировано, что большой потенциал и у мультимодальных транспортных платформ, которые позволят перенаправить грузы из портов и аэропортов на железную и автомобильные дороги.

"Это первый раз, когда мы смотрим на транспортную систему и транспортную инфраструктуру через военную призму,

насколько наша инфраструктура соответствует военным потребностям. Такая оценка никогда ранее не выполнялась", - говорит заместитель госсекретаря Министерства сообщения Лигита Ауструпе.

Ожидается, что в будущем в Саласпилсе можно будет перемещать и грузы с одной до другой ширины рельсов. Сама инфраструктура Rail Baltica уже изначально запланирована так, чтобы соответствовать военной мобильности.

Интерес стран-участниц был не слишком большой - проекты подали 14 стран и все представленные проекты также подтвердили. Литва зарегистрировалась на поддержку наибольшей суммы, они планируют восстановить стадию быстроходного шоссе между Каунасом и Мариямполем.

В свою очередь, больше всего - пять проектов - подала Польша, предусматривая укрепление мостов, а также улучшение инфраструктуры у нескольких аэропортов.

"Очевидно, для Польши и Литвы эти проекты были уже в боевой готовности. И они могли стартовать с другими проектами - с автодорогами, с железными дорогами. В нашем случае готовность этого проекта на прошедший год была не на таком высоком уровне, чтобы стартовать с большим количеством проектов", - добавила Ауструпе.

Не то, чтобы у Латвии не было что улучшить - Министерства сообщения и обороны в 2019 году согласовало список с почти 30 объектами, которым можно было бы помочь средствами Фонда военной мобильности. "Это связано со складами, путепроводами, мостами и передвижными платформами. В том числе железнодорожная ветвь, может быть и на аэродроме в Лиелварде. В списке есть ряд вещей, которые нам нужны и у которых есть двойное применение", - заявил министр обороны Артис Пабрикс .

Если военные эксперты Европейского Союза при оценке заявлений государств не увидят военного применения, то такой проект может быть и не утвержден. Также проект должен иметь значительное значение и в общих планах военной мобильности Европейского Союза.

Специфические военные требования увеличивают строительные расходы на 20 процентов.

"Для тех объектов, которые мы перестраиваем или строим заново с военным компонентом, они должны быть обычно более широкими и длинными. Например, для автомобильных дорог это распространяется на ширину и несущую способность, для железных дорог точно так же - допустимость несущей способности и габаритов. В портах эти требования распространяются на глубину порта, ширину, длину причалов", - заявила Ауструпе.

Ответственность за подготовку и подачу заявлений несет Министерство сообщения. Оно указывает, что на этот раз другие проекты не были в такой степени готовности, чтобы подать заявку на получение финансирования. Однако министерство надеется с более мощными заявлениями стартовать во втором этапе, который Европейская комиссия планирует объявить на следующей неделе.

Новый период планирования начался недавно. Это означает, что интерес начнет постепенно расти и число заявленных в будущем проектов уже может быть значительно выше. Но в каждом из этапов объем распределяемых денег будет равен - около 300 млн на все страны, поэтому надо считаться с большей конкуренцией между странами.