Сб, 14.05.2022
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Янис Гаигалс, председатель правления Латвийской объединенной ассоциации птицеводства

Конкурс на должность главы FID выиграла Знотиня

Илзе Знотиня ФОТО: LETA

В конкурсе на должность главы Службы финансовой разведки (FID) победила ее нынешний руководитель Илзе Знотиня, сообщили в Госканцелярии.

Предыдущий конкурс на должность руководителя FID проводился в 2018 году. Тогда Знотина победила среди восьми претендентов.

До работы в FID Знотиня была партнером бюро присяжных адвокатов "Deloitte Legal" и в качестве присяжного адвоката специализировалась в разрешении споров.

Параллельно незадолго до назначения на пост главы FID в 2018 году Илзе Знотиня отвечала за подготовку Латвийского национального отчета о рисках легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма.

Знотиня защищала дипломную работу на юридическом факультете Латвийского университета. Она получила степень магистра международного и европейского права в Рижской высшей юридической школе и степень бакалавра права в Латвийском университете.

Как сообщалось ранее, конкурс проходил в три тура. В первом туре приемная комиссия оценивала поданные документы и соответствие абитуриентов обязательным требованиям. Во втором туре конкурса кандидаты объяснили конкурсной комиссии свою мотивацию на должность, ответили на вопросы комиссии и изложили свое видение приоритетов Службы финансовой разведки.

В третьем туре конкурса проверялись управленческие компетенции претендентов: навыки управления изменениями, принятие решений, стратегическое видение, управление командой, достижение результатов.

В последнем туре конкурса при оценке управленческих компетенций Знотиня очень хорошо показала свои навыки и опыт в принятии решений и управлении командой. Ее стратегическое видение и способность достигать результатов были оценены в качестве выдающихся.

Для утверждения Знотини на посту главы FID еще необходимо получить одобрение Кабинета министров, которым он порекомендует Сейму назначить кандидата на эту должность.

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