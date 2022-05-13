Конкурс на должность главы FID выиграла Знотиня
В конкурсе на должность главы Службы финансовой разведки (FID) победила ее нынешний руководитель Илзе Знотиня, сообщили в Госканцелярии.
В конкурсе на должность главы Службы финансовой разведки (FID) победила ее нынешний руководитель Илзе Знотиня, сообщили в Госканцелярии.
Предыдущий конкурс на должность руководителя FID проводился в 2018 году. Тогда Знотина победила среди восьми претендентов.
До работы в FID Знотиня была партнером бюро присяжных адвокатов "Deloitte Legal" и в качестве присяжного адвоката специализировалась в разрешении споров.
Параллельно незадолго до назначения на пост главы FID в 2018 году Илзе Знотиня отвечала за подготовку Латвийского национального отчета о рисках легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма.
Знотиня защищала дипломную работу на юридическом факультете Латвийского университета. Она получила степень магистра международного и европейского права в Рижской высшей юридической школе и степень бакалавра права в Латвийском университете.
Как сообщалось ранее, конкурс проходил в три тура. В первом туре приемная комиссия оценивала поданные документы и соответствие абитуриентов обязательным требованиям. Во втором туре конкурса кандидаты объяснили конкурсной комиссии свою мотивацию на должность, ответили на вопросы комиссии и изложили свое видение приоритетов Службы финансовой разведки.
В третьем туре конкурса проверялись управленческие компетенции претендентов: навыки управления изменениями, принятие решений, стратегическое видение, управление командой, достижение результатов.
В последнем туре конкурса при оценке управленческих компетенций Знотиня очень хорошо показала свои навыки и опыт в принятии решений и управлении командой. Ее стратегическое видение и способность достигать результатов были оценены в качестве выдающихся.
Для утверждения Знотини на посту главы FID еще необходимо получить одобрение Кабинета министров, которым он порекомендует Сейму назначить кандидата на эту должность.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!