А что там по ценам на топливо? Новости неутешительные

В конце недели самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизтопливо была в Риге, а самая низкая - в Вильнюсе.

На АЗС Circle K в Риге на улице Краста стоимость бензина 95-й марки за неделю выросла на 1,1% - до 1,884 евро за литр, а цена дизельного топлива осталась стабильной и составляла 1,924 евро за литр.

На АЗС Сircle K в Вильнюсе на проспекте Саванорью цена бензина 95-й марки выросла на 1,7% - до 1,789 евро за литр, а цена дизельного топлива не менялась и составила 1,809 евро.

На заправочных станциях Circle K в Таллинне цена бензина 95-й марки выросла на 3,2% - до 1,959 евро за литр, превысив ценовой рекорд 11 марта этого года, когда литр бензина 95-й марки стоил 1,949 евро. Цена дизельного топлива снизилась на 2,6% - до 1,849 евро за литр.

Цена на автогаз в Риге в течение недели не менялась и в пятницу составляла 0,815 евро за литр. В Вильнюсе цена автогаза увеличилась на 1,3% - до 0,809 евро за литр, а в Таллинне - на 4,4% - до 0,95 евро за литр.