VSAA: российские пенсии будут выплачены до середины июня

По ее словам, в мае VSAA получила денежный перевод из Пенсионного фонда России в размере 5 024 945 евро, чтобы VSAA могла выплатить российскую пенсию тем, кто которые получают пенсию в Латвии в соответствии с договором между Латвией и Россией о сотрудничестве в области социального обеспечения. Соглашение действует с 19 января 2011 года.

Пенсии выплачиваются ежеквартально, и до 19 июня пенсии за второй квартал, а именно апрель, май и июнь, через VSAA получат 10 952 российских пенсионера.

Ранее RUS TVNET уже сообщал, что правительство России решило, что те россияне, которые проживают за границей и из-за санкций не получают пенсию и другие социальные выплаты, отныне смогут предоставить открытый в российском банке счет и получать средства на него в рублях.