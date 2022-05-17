Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО

Напомним, 15 мая власти Финляндии и Швеции объявили, что приняли решение подать заявки на вступление в альянс.

Это решение было вызвано изменением ситуации с безопасностью в регионе из-за войны России в Украине.

В субботу президент Финляндии Саули Ниинисте провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором рассказал о намерении государства в ближайшее время подать заявку на вступление в НАТО. Президент Финляндии пояснил, что ситуация с национальной безопасностью его страны коренным образом изменилась после российского вторжения в Украину.

Он отметил, что действия России в последние месяцы способствовали росту обеспокоенности Финляндии относительно своей безопасности, в связи с чем и было принято такое решение.

Окончательное одобрение вступления стран может быть дано еще на саммите НАТО в Мадриде в конце июня. Затем 30 государств-членов должны будут ратифицировать это решение.

В свою очередь президент России Владимир Путин в понедельник, 16 мая, заявил, что Россия не рассматривает решения Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО как угрозу, но размещение военной инфраструктуры НАТО в этих странах может вызвать ответную реакцию Москвы.

"Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции не представляет для нас прямой угрозы (...), но расширение военной инфраструктуры на этих территориях, безусловно, вызовет наш ответ", - заявил Путин, выступая на встрече глав государств-членов ОДКБ.

Возглавляемый Москвой военный альянс объединяет шесть стран: Россию, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Таджикистан.

Расширение НАТО он назвал проблемой, которая "создается совершенно искусственно, поскольку делается это в интересах США". Он добавил, что НАТО стало "инструментом внешней политики одной страны".

"Все это усугубляет и без того сложную обстановку в области международной безопасности", - сказал Путин.