Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО
Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО, сообщает Русская служба ВВС.
Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО, сообщает Русская служба ВВС.
Напомним, 15 мая власти Финляндии и Швеции объявили, что приняли решение подать заявки на вступление в альянс.
Это решение было вызвано изменением ситуации с безопасностью в регионе из-за войны России в Украине.
В субботу президент Финляндии Саули Ниинисте провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором рассказал о намерении государства в ближайшее время подать заявку на вступление в НАТО. Президент Финляндии пояснил, что ситуация с национальной безопасностью его страны коренным образом изменилась после российского вторжения в Украину.
Окончательное одобрение вступления стран может быть дано еще на саммите НАТО в Мадриде в конце июня. Затем 30 государств-членов должны будут ратифицировать это решение.
В свою очередь президент России Владимир Путин в понедельник, 16 мая, заявил, что Россия не рассматривает решения Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО как угрозу, но размещение военной инфраструктуры НАТО в этих странах может вызвать ответную реакцию Москвы.
"Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции не представляет для нас прямой угрозы (...), но расширение военной инфраструктуры на этих территориях, безусловно, вызовет наш ответ", - заявил Путин, выступая на встрече глав государств-членов ОДКБ.
Возглавляемый Москвой военный альянс объединяет шесть стран: Россию, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Таджикистан.
Расширение НАТО он назвал проблемой, которая "создается совершенно искусственно, поскольку делается это в интересах США". Он добавил, что НАТО стало "инструментом внешней политики одной страны".
"Все это усугубляет и без того сложную обстановку в области международной безопасности", - сказал Путин.
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