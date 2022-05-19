Стало известно, когда планируется завершить строительство Брасовского моста

Он подчеркнул, что мост в Брасе - самый сложный из унаследованных Рижской думой проектов, реконструкция которого началась в 2015 году и по первоначальному плану строительные работы должны были быть завершены к настоящему времени.

Кирсис признал, что в ходе строительства может произойти что-либо непредвиденное, но

цель состоит в том, чтобы завершить строительство к Празднику песни и танца 2023 года.

Исполняющий обязанности директора департамента сообщения Янис Вайводс сообщил, что на данный момент запланированная стоимость строительства составляет 13,5 млн евро. На вопрос, как быть с растущими затратами на строительство и предусмотрена ли договором индексация цен, Вайводс ответил, что этот договор индексацию не предусматривает.

Вайводс пояснил, что в договоре учтен механизм, с помощью которого заказчик может компенсировать рост затрат и который соответствует недавно опубликованным Министерством экономики руководящим принципам компенсации затрат на строительство.

Вайводс подчеркнул, что строители согласились на такой механизм, поэтому конфликтов из-за возможного роста цен возникнуть не должно.

Руководитель строительных работ компании CP - Rīgas tilti Павел Сидоров пояснил, что сначала будут установлены пробные сваи, которые предстоит испытать под нагрузкой, после чего проектировщик даст разрешение на строительные работы.

Первоначально планируется построить новую эстакаду в направлении от Межапарка в центр вместо уже демонтированной половины старого Брасовского моста. После возведения этой эстакады по ней будет перенаправлен поток общественного транспорта и начнется демонтаж другой половины прежнего моста.

Новая эстакада в направлении от центра в Межапарку будет шире, так как на ней предусмотрены проезжая часть, тротуар и велосипедная дорожка с двусторонним движением.

Кроме того, по договоренности с Latvijas dzelzceļš в ночное время будет обеспечен четырехчасовой перерыв в движении поездов, во время которого должны выполняться строительные работы на железнодорожной линии.

Председатель комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта Олаф Пулкс добавил, что вплоть до окончания всех строительных работ движение трамвая по мосту не планируется прерывать. Состояние старой части моста находится под постоянным контролем, поэтому в случае выявления угроз безопасности во время строительных работ движение будет остановлено, но Пулкс выразил надежду, что этого не произойдет.

Как сообщалось, реконструкцию Брасовского моста в Риге проведет объединение CP - Rīgas tilti, образованное двумя компаниями - Ceļu pārvalde и Rīgas tilti.

Заключенный с CP - Rīgas tilti договор предусматривает выполнение работ за 10 850 397 евро без учета налога на добавленную стоимость.

Демонтаж путепровода осуществляет Kauno tiltai за 586 303 евро без налога на добавленную стоимость.