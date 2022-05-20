Рига - популярный маршрут круизного туризма этим летом

16 палубный лайнер доставил в Ригу 886 пассажиров, в основном из Германии, Бельгии и Бразилии. Пассажиры, прибывшие в наш город, представляют многие европейские страны, а также США, Канаду, Аргентину, Мексику, Южную Африку, Чили, Индонезию и другие страны.