Газета: Миру голод не грозит, но цены на продукты будут высокими

Фермеры оказались перед выбором - покупать дорогие минеральные удобрения, применять их меньше и смириться с плохим урожаем или искать новые виды удобрений.

Текущая стабилизация цен позволяет надеяться на то, что голод миру не грозит, однако все чаще звучат мнения о том, что в глобальном масштабе необходимы более активные действия для замедления инфляции.

Рост цен на минеральные удобрения влияет на цены мяса, молока и другой сельскохозяйственной продукции.

На вопрос, повлечет ли снижение цен на удобрения нормализацию цен на продукты питания, руководитель АО Fertilizer Group Гиртс Целайс отвечает, что это знают только ясновидящие, и более конструктивно делать прогнозы на основе процессов на важнейших сырьевых рынках.

Падение цен на удобрения длится уже несколько недель, при этом оно достаточно резкое.

По словам Целайса, после длительного периода, когда нужно было смириться с быстро растущими ценами на продукты питания, производители (фермеры и сельскохозяйственные кооперативы) еще пессимистичны и, увидев первые признаки падения цен, пока еще покупают минеральные удобрения в небольших объемах в надежде на еще большее снижение цен.