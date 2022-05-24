Линкайтс: первые электропоезда в разобранном виде в Латвию доставят летом

По его словам, изначально планировалось, что новые электропоезда в Латвию будут доставляться по железной дороге, но из-за войны это невозможно, поэтому производитель поездов - чешская Škoda Vagonka - решила доставлять поезда по автодорогам.

"Конечно, война повлияла на способ доставки - предусматривалось, что с завода в Чехии через Словакию, Украину и Белоруссию эти поезда будут прибывать в Латвию по железной дороге. Сейчас это невозможно, поэтому производитель решил перевозить каждый вагон отдельно автомобильным транспортом. Это крупногабаритный и очень специфический груз, для перевозки которого необходимо получить разрешения, проверить, все ли мосты в пути, все ли путепроводы выдержат вес", - пояснил Линкайтс.

Он добавил, что сейчас завершается разработка маршрута поставок новых электропоездов.

"Поэтому мы ожидаем, что первые вагоны в разобранном виде будут здесь, в Латвии, в конце июня, начале июля. Затем они снова будут собраны здесь, в Латвии, протестированы и сертифицированы", - сказал Линкайтс, добавив, что пассажирские перевозки новыми электропоездами могут начаться в начале следующего года.

Галерея: Новый электропоезд Pasažieru vilciens