Заявки на работу во время школьных каникул подали 9703 учащихся

которые предлагают 690 работодателей. Больше всего рабочих мест для школьников в таких сферах, как торговля и маркетинг, обслуживающая сфера, госуправление, общепит и пищевая промышленность, туризм, гостиницы и др.

Программа летней занятости будет проходить с 1 июня по 31 августа. Принять участие в ней могут учащиеся в возрасте от 15 до 20 лет. Каждый школьник может участвовать в программе один месяц, в отдельных случаях по соглашению с работодателем - до двух месяцев. Зарплата школьников составит не менее установленной в стране минимальной зарплаты - 500 евро до уплаты налогов.