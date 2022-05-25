Заявки на работу во время школьных каникул подали 9703 учащихся
До 23 мая заявки на работу во время школьных каникул подали уже 9703 учащихся, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве занятости (NVA).
До 23 мая заявки на работу во время школьных каникул подали уже 9703 учащихся, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве занятости (NVA).
В Рижском регионе хотят работать летом 3854 школьника, в Курземе - 2226, в Земгале - 1196, в Латгале - 1330, в Видземе - 1097.
которые предлагают 690 работодателей. Больше всего рабочих мест для школьников в таких сферах, как торговля и маркетинг, обслуживающая сфера, госуправление, общепит и пищевая промышленность, туризм, гостиницы и др.
Программа летней занятости будет проходить с 1 июня по 31 августа. Принять участие в ней могут учащиеся в возрасте от 15 до 20 лет. Каждый школьник может участвовать в программе один месяц, в отдельных случаях по соглашению с работодателем - до двух месяцев. Зарплата школьников составит не менее установленной в стране минимальной зарплаты - 500 евро до уплаты налогов.
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