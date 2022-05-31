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Традиционно наручные часы предназначены для ежедневной активной деятельности и торжественных мероприятий, однако смарт-часы изменили «правила игры», объединив функцию современного аксессуара с функцией умного помощника, контролирующего состояние здоровья и ход тренировок. Таким образом, владелец устройства может смело заниматься физически сложными тренировками, а потом посещать торжественные мероприятия вместе с друзьями, не меняя надежный наручный аксессуар.

Дизайн, который подходит для любой бытовой ситуации

ФОТО: Пресс-фото

Дизайн наручных часов всегда был главным критерием выбора – подбор материалов, цвет, расположение и форма циферблата, а также то, насколько легко эти единственные часы можно адаптировать к разным комплектам одежды и образам. Смарт-часы облегчили этот выбор, потому что в них сочетается и вид классических наручных часов, и предлагаются фоновые экранные изображения и мотивы различной тематики, чтобы обеспечить владельцу уникальный облик при каждом надевании.

Также дизайн смарт-часов со времен первых версий этих устройств очень изменился. Если первые версии смарт-часов были предназначены для контроля различных спортивных занятий и показателей здоровья, поэтому при их производстве использовались только материалы и формы, которые традиционно были наиболее удобными для спортсменов, то сейчас смарт-часы заняли новую «нишу», объединив вышеупомянутые функции с образом классических наручных часов.

«Одним из примеров в настоящее время являются новые смарт-часы Huawei Watch GT 3 Pro из керамики и титана, которые выглядят как классические наручные часы, но на самом деле в них встроено большое количество умных функций, обеспечивающих инновационный опыт использования. В целях создания внешнего образа бизнес-класса и мощной производительности во время тренировок титановая версия разработана из материала, являющегося гораздо более стойким к поту или коррозии, вызванной влагой. То же самое относится и к керамической версии смарт-часов – высокая твердость керамики и качества материала обеспечивают более долгий срок службы устройства с сохранением его визуальной привлекательности», – рассказывает Микус Тиллерс (Mikus Tillers), руководитель отдела обучения продукции Huawei.

Сохраненные ценности

ФОТО: Пресс-фото

Разнообразие дизайна и визуальная привлекательность облегчили адаптацию смарт-часов к разным владельцам – не только спортсменам. Но для того, чтобы не потерять начальные ценности смарт-часов, производители уделяли особенное внимание сохранению смарт-функции в классическом дизайне, дополнив их улучшенными и инновационными технологиями как для спортсменов, так и для бытовых пользователей.

«Неизменно важной функцией для каждого владельца является контроль скорости сердцебиения, уровня кислорода в крови, а также качества сна. Эти показатели помогают понять причины ухудшения самочувствия и быстрее принять превентивные меры для улучшения ситуации. Смарт-часы Huawei Watch GT 3 Pro обеспечивают контроль пульса 24 часа в сутки, не пропуская ни секунды, когда ритм сердцебиения выходит за пределы нормы. Чтобы нормализовать состояние сердца, устройство предлагает различные дыхательные и расслабляющие упражнения. Таким образом, владелец устройства всегда информирован о состоянии своего здоровья в данный момент и способен лучше понимать, как различные ситуации могут повлиять на общее самочувствие», – говорит М. Тиллерс.

Показатели здоровья особенно значимы для понимания эффективности тренировки, поэтому без данных показателей трудно объективно оценить результат тренировки.