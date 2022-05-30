В Рижском порту откроется новая грузовая паромная линия в Швецию

Торжественное открытие линии состоится в 14:00 на территории Рижского центрального терминала при участии представителей Scandic Line, агента линии в Швеции Svecon Freight, руководства портового управления и Рижского центрального терминала.

С 1 июня Scandic Line начнет регулярные перевозки грузов ро-ро между портами Риги и Сёдерталя. Планируется, что первоначально перевозить грузы будут транспортные компании и производители стран Балтии в Швецию и из Швеции, а в дальнейшем возможен транзит грузов в Китай/Среднюю Азию для скандинавского рынка.

Паром Midas, который будет курсировать между Ригой и Швецией три раза в неделю в каждом направлении, имеет длину 108,5 метра и ширину 17 метров.

ООО Scandic Line было зарегистрировано в декабре 2021 года. 90% капитала компании принадлежит зарегистрированной в Эстонии группе Scandic Stream, 10% - Зигмунду Янковскису.

Как сообщалось, в 2021 году в Рижском порту было перевалено 21,499 млн тонн грузов, что на 9,3% меньше, чем годом ранее.