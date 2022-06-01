Левитс: Мир в Европе возможен только в том случае, если Украина восстановит свой суверенитет

Левитс подчеркнул, что президенты обсуждали российскую агрессию против Украины. И Левитс, и Сакелларопулу согласились с тем, что жестокая агрессия против независимого и демократического государства недопустима, как и нарушение международного права.

Президент также обратил внимание на то, что и Греция, и Латвия приняли украинских беженцев.

Он подчеркнул: делается все возможное, чтобы помочь Украине. Левитс заверил, что Латвия помогает и будет продолжать помогать Украине в военном, политическом и экономическом плане.

"Латвия считает, что сейчас настало время для Европейского союза (ЕС) предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз. Латвия считает, что агрессия России неприемлема, поэтому необходимо предпринять правовые шаги, включая создание международного трибунала, который будет расследовать агрессию России против Украины", - сказал Левитс.

Кроме того, президенты обсудили вопросы безопасности в Европе в целом, а также предстоящий в конце июня саммит НАТО в Мадриде, на котором будет принята новая концепция обороны Североатлантического альянса. По словам Левитса, Латвия выступает за то, чтобы эта концепция основывалась на реалистичной оценке ситуации, а также было принято решение о постоянном присутствии сил НАТО в странах Балтии.

Президент отметил, что Латвия приветствует предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО, так как это укрепит всех членов альянса. Он положительно оценил и соглашение ЕС по шестому пакету санкций против России, но отметил, что в долгосрочной перспективе Европа должна обеспечить свою энергетическую независимость и независимость от поставок российских ископаемых ресурсов.

"Война России в Украине вызвала или угрожает вызвать глобальный продовольственный кризис. Латвия и Греция должны работать вместе, чтобы предотвратить его.

Переговоры с президентом Греции были плодотворными. Мы констатировали, что придерживаемся одинаковой позиции по всем важным вопросам. Мы выступаем за укрепление ЕС и НАТО и повышение безопасности в Европе", - сказал Левитс.

Сакелларопулу, со своей стороны, отметила, что ее визит свидетельствует о желании углубить и расширить отношения двух стран. По ее мнению, это пойдет на пользу жителям как Латвии, так и Греции. Президент Греции отметила, что разделяет с Левитсом видение путей достижения безопасности, мира и процветания.

По словам президента Греции, в ходе встречи обсуждались не только общие интересы, но и проблемы. Сакелларопулу указала, что российское вторжение на Украину и вызванный им гуманитарный кризис представляют серьезную угрозу безопасности всей Европы и дестабилизируют международный порядок, основанный на правовых нормах.

Она также подчеркнула, что в силу своего географического положения и прошлого Латвия осознает риски, исходящие от тех, кто хочет переписать историю. Президент Греции заявила, что страна осудила российское вторжение и оказала практическую поддержку Украине, направив туда гуманитарную помощь и оборонное оборудование. Греция также приняла тысячи украинских беженцев.

"Несмотря на то, что мы находимся на перекрестке между Востоком и Западом, в последние годы мы пережили огромный кризис, который вызвал проблемы в нашей стране. Это кризис миграции и беженцев. Мы также обсуждали с президентом, как обеспечить безопасность наших границ", - сказала Сакелларопулу.

Она указала, что у Греции имеются различные разногласия с Турцией, которая по-прежнему продолжает нарушать различные международные нормы и использует довольно враждебную риторику, даже угрозы, что в нынешних геополитических условиях, когда Россия вторглась в Украину, не только подрывают двустороннее взаимопонимание, но и создают различные угрозы стабильности в регионе. По мнению президента Греции, это разделяет объединенную Европу.

Сакелларопулу подчеркнула необходимость сохранения единства и солидарности и соблюдения международных норм.

Она также отметила, что Греция хочет углубить двусторонние отношения с Латвией в таких сферах, как экономика, торговля, культура, транспорт и энергетика, а также туризм.