Bloomberg: Рейрс лично просит США отменить санкции против ABLV Bank

На встрече Международного валютного фонда в Вашингтоне в апреле министр финансов Латвии Янис Рейрс лично обратился к чиновникам Министерства финансов США с просьбой отменить запланированные санкции против ABLV Bank. Снижение надзорных требований позволит увеличить инвестиции и восстановить хорошую репутацию латвийской финансовой системы через четыре года после начала потрясений в банковском секторе, сообщает Bloomberg.

"Мы сказали Министерству финансов, что хотим начать этот процесс, понимая, что это не однодневный процесс", - сказал Рейрс.

"Я надеюсь, что мы продвинемся в отмене ограничений, мы это заслужили", - приводит Bloomberg слова министра финансов Латвии о переговорах с регулятором США.

Рейрс сказал, что действия Минфина США против ABLV Bank привели к оттоку банковских депозитов и повлияли на инвестиции.

Министр финансов отметил, что решение США

могло повлиять на то, что европейский банк, название которого он не уточнил, решил не выходить на латвийский рынок.

"Это не поможет ни одному учреждению или людям", - подчеркнул Рейрс, добавив, что снятие ограничений "необходимо для национальной безопасности, финансовой безопасности и экономической безопасности".

Министр юстиции Янис Борданс и министр благосостояния Гатис Эглитис также говорили об отмене ограничений, введенных Министерством финансов США во время их недавнего визита, подтвердил Эглитис.

Министерство финансов США не ответило на запрос Bloomberg прокомментировать ситуацию.

RUS TVNET уже сообщал, что в целях защиты интересов клиентов и кредиторов акционеры банка приняли решение о ликвидации на внеочередном собрании 26 февраля 2018 года. С 12 июля 2018 года Европейский центральный банк отозвал лицензию, выданную ABLV Bank.

Проблемы у ABLV возникли после того, как в середине февраля 2018 года Сеть по предотвращению финансовых преступлений Министерства финансов США (FinCEN) объявила о планах ввести санкции против ABLV Bank за схемы отмывания денег, которые способствовали ядерной программе Северной Кореи, а также незаконную деятельность в Азербайджане, России и Украине.

В отчете, опубликованном FinCEN, также говорится, что до 2017 года руководство ABLV Bank использовало взятки для влияния на чиновников в Латвии, пытаясь предотвратить судебные иски против него и снизить угрозу своей высокорисковой деятельности.

ABLV Bank отверг обвинения, а Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) заявило, что не нашло доказательств причастности руководства банка к взяточничеству, как утверждает FinCEN в своем отчете.