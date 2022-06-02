Даугавпилчане недоплатили за отопление до 10%. Эксперт дал грустный прогноз

Долги не катастрофические. "Мы начали 2022 год с меньшим долгом, чем 2021-й", - рассказал Карпенко. По его словам, за сезон долги увеличились, но компания занимается их взысканием, поэтому итоговая сумма долгов невелика. Должниками преимущественно являются физические лица.

Топливо очень дорогое, и нет уверенности, что оно будет доступно, отметил Карпенко. "Мы читаем в прессе, что в газохранилище есть газ, но пока мы не подписали договоров, уверенности нет", - добавляет он. Цена на бирже высокая, и это не вызывает положительных эмоций.

Карпенко считает, что утвержденные Комиссией по регулированию общественных услуг тарифы оправданны, поскольку основаны на реальной ситуации. Руководитель компании предупреждает, что в зимний период могут быть высокие тарифы на тепло.

Компания также рекомендует потребителям услуг вносить предоплату в течение лета. В Даугавпилсе клиенты активно используют эту возможность. Карпенко надеется, что это облегчит ситуацию с наступлением зимнего сезона.