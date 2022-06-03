Rimi объясняет, почему товары российского производства все еще доступны на полках магазинов

Товары в магазине SIA Rimi Latvia вызвали недоумение у покупателей - самые наблюдательные заметили, что, например, в начале июня можно купить гречку, на которой в качестве страны производства указана Россия. Компания объяснила ситуацию порталу TVNET .
"Ого, отличная новость - вечером, смотря новости о войне в Украине, мы наконец-то снова можем есть российскую гречку, доступную в Rimi Latvia. Судя по сроку годности (обычно год), их фасовали 27 апреля", - написал в Twitter Том Лусис.
Напоминаем, что в начале войны в Украине - 24 февраля - компания объявила на своем сайте о решении прекратить продажу товаров, произведенных в России.
Как пояснила порталу TVNET представитель SIA Rimi Latvia Инга Бите, производители сейчас распродают тот объем сырья, который был закуплен на латвийском рынке в прошлом году. "Гречка производства Valdo и Zelta saule была расфасована в Латвии в конце 2021 года, производители продают сырье, закупленное на латвийском рынке в прошлом году. В этом году Valdo и Zelta saule поставляют гречку с литовского и казахстанского рынков", - пояснила Бите.
Бите подчеркнула, что пользователь Twitter перепутал русский язык с украинским. "В магазинах Rimi представлена зубная паста Splat болгарского производства и в упаковке на украинском языке", - сообщила пресс-секретарь компании.
Портал TVNET также обнаружил, что на зубных пастах Splat на полках в торговом центре Spice в качестве страны-производителя указана Болгария.
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