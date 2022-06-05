Вс, 5.06.2022
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Алексей Навальный

Европа подсчитала: этот "вор" крадет больше энергии, чем отопление

Elektriliinid ФОТО: Remo Tõnismäe

По данным Евростата, отопление зданий в Европейском союзе особых беспокойств не вызывает: эта потребность за последние годы снизилась на 11%, зато потребность в охлаждении резко возросла, пишет Rus.Postimees.

В государствах-членах Европейского Союза потребность в отоплении зданий с 1979 по 2021 год снизилась на 11 процентов, в то время как потребность в охлаждении за этот период почти утроилась.

Потребности зданий в отоплении значительно различаются от одного государства-члена к другому. В период с 1979 по 2021 год самый высокий спрос на отопление был зарегистрирован в Финляндии, за ней следуют Швеция, Эстония и Латвия. При этом, по данным Евростата, самый низкий спрос на отопление был на Мальте, Кипре и в Португалии.

Здания больше всего нуждались в охлаждении на Кипре, Мальте и в Греции. В Швеции, Дании и Финляндии потребность в охлаждающем оборудовании была незначительной.

Согласно индексу Евростата, отопление считается необходимым, когда температура опускается ниже 15 градусов, а охлаждение - когда поднимается выше 24 градусов.

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