Пт, 10.06.2022
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Валерия, школьница из Харькова

Полиция нашла женщину, которую разыскивали по подозрению в совершении особо тяжкого преступления

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Полиция нашла Тамару Перконе 1988 года рождения, которую разыскивали по подозрению в совершении особо тяжкого преступления, сообщили в Госполиции. 

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Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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