Полиция нашла женщину, которую разыскивали по подозрению в совершении особо тяжкого преступления
Полиция нашла Тамару Перконе 1988 года рождения, которую разыскивали по подозрению в совершении особо тяжкого преступления, сообщили в Госполиции.
Полиция нашла Тамару Перконе 1988 года рождения, которую разыскивали по подозрению в совершении особо тяжкого преступления, сообщили в Госполиции.
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Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.