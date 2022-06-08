Выделено 86 000 евро на проекты по усилению этнической сплоченности

Общее финансирование, доступное по программе для реализации проектов, составило 86 000 евро. В установленный срок было получено 19 заявок на общую сумму 174 778 евро.

Как сообщила агентству LETA представитель ФОИ Зане Екабсоне,

планируется, что в мероприятиях примут участие примерно 1900 жителей Латвии разных национальностей.

В целях содействия диалогу между различными этническими группами и усиления социальной сплоченности после российского вторжения в Украину, чтобы продемонстрировать, что Латвия является безопасным домом для всех, независимо от национальности, будет реализовано несколько проектов негосударственных организаций (НГО).

В мероприятиях примут участие не менее 50% представителей национальных меньшинств: русские, белорусы, поляки, украинцы, цыгане и люди других национальностей, а также не менее 30% латышей,

включая все возрастные группы - школьников, молодежь, взрослых и пенсионеров.

Среди мероприятий планируется, например, развитие сотрудничества между Государственной полицией и молодежью нацменьшинств, создание документальных историй о различных жителях района фабрики Lauma в Лиепае, формирование сообщества путем проведения регулярных мероприятий и создания общего культурного центра в Лиепае.

Также запланировано неформальное обучение для молодежи Резекне и края с целью содействия участию этнических групп в формировании гражданского общества и усиления чувства принадлежности к своей стране.

В окрестностях Болдераи пройдет "День толерантности". Планируется организовать фокусные группы жителей в рижских микрорайонах Болдерая и Плявниеки,

а также провести праздник соседей улицы Хоспиталю в микрорайоне Браса.

Заявки были рассмотрены комиссией, в состав которой входило по одному представителю Министерства культуры, Министерства образования и науки, Министерства охраны среды и регионального развития, Государственной канцелярии и один эксперт от НГО, победивший в объявленном ФОИ конкурсе. В составе комиссии также был представитель ФОИ, руководивший ее работой, но не принимавший участия в голосовании.