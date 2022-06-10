С июля тарифы Latvijas gāze на природный газ для домашних хозяйств резко вырастут

Для домашних хозяйств, которые потребляют до 250 кубометров природного газа в год, дифференцированный конечный тариф с налогом на добавленную стоимость и акцизным налогом во втором полугодии повысится на 65,6% - с 1,10209 евро до 1,8252 евро за кубометр, а для домохозяйств, которые потребляют от 250 до 500 кубометров природного газа, тариф вырастет на 74,7% - с 0,96649 евро до 1,6896 евро за кубометр.

Для домашних хозяйств с потреблением от 500 до 25 000 кубометров природного газа в год тариф увеличится на 89,9% - с 0,80405 евро до 1,52715 евро за кубометр.

Как отмечают в Latvijas gāze, во втором полугодии 2022 года для домохозяйств, которые природный газ используют только для приготовления пищи и потребляют 4 кубометра в месяц, плата за газ составит около 10,56 евро в месяц вместо прежних 7,67 евро. В свою очередь для домашних хозяйств, которые природный газ используют для отопления и потребляют в среднем 180 кубометров в месяц, плата увеличится со 148 евро до 278,15 евро в месяц.

Председатель правления Latvijas gāze Айгар Калвитис отмечает, что рост стоимости природного газа домашние хозяйства ощутили уже в первом полугодии текущего года, однако он был существенно меньше, чем общее подорожание природного газа на рынке. Кроме того, рост тарифов для домохозяйств с большим потреблением газа компенсировался предоставляемой государством поддержкой с января по апрель.

"С учетом роста цен на природный газ на мировом рынке в настоящее время больше невозможно купить недорогой природный газ, а закупленный в прошлом сезоне дешевый газ использован, поэтому его приходится покупать по нынешней цене, и во втором полугодии тарифы рассчитаны уже в размере 107,34 евро за мегаватт-час", - пояснил Калвитис.

Для потребителей природного газа с годовым потреблением до 25 000 кубометров тарифы меняются два раза в год - 1 января и 1 июля.