Кучинскис: к зиме Латвия будет обеспечена энергоресурсами, вопрос в цене

Вопрос цен актуален в контексте не только газа, но и древесины, где наблюдается основательный ажиотаж и скачок цен.

По словам политика, нынешний рост цен ударит не только по бедным, но и по среднему классу, поэтому он выступает за установление потолка цен на энергоносители.

Кучинский считает, что у правительства есть возможность снизить и акциз на топливо, чтобы уменьшить цены на этот ресурс.

Говоря об угрозах безопасности при демонтаже советского памятника в Пардаугаве, Кучинскис заявил, что демонтаж отложен не будет. Ситуация с безопасностью тщательно контролируется, ответственные структуры готовы.