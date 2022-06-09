Кучинскис: к зиме Латвия будет обеспечена энергоресурсами, вопрос в цене

Вопрос цен актуален в контексте не только газа, но и древесины, где наблюдается основательный ажиотаж и скачок цен.
По словам политика, нынешний рост цен ударит не только по бедным, но и по среднему классу, поэтому он выступает за установление потолка цен на энергоносители.
Кучинский считает, что у правительства есть возможность снизить и акциз на топливо, чтобы уменьшить цены на этот ресурс.
Говоря об угрозах безопасности при демонтаже советского памятника в Пардаугаве, Кучинскис заявил, что демонтаж отложен не будет. Ситуация с безопасностью тщательно контролируется, ответственные структуры готовы.
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