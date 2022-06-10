Газета: Не все самоуправления смогут справиться с ростом числа соискателей жилищного пособия

Она отмечает, что в начале отопительного сезона жилищные пособия могут запросить до половины всех жителей, поскольку в крае низкие зарплаты и высокий уровень безработицы.

Такие же опасения имеются и у других опрошенных газетой Diena муниципальных социальных служб, руководители которых более чем скептически относятся к предложению министра благосостояния Гатиса Эглитиса и министра экономики Илзе Индриксоне сделать главным инструментом поддержки населения в условиях высоких цен на энергоресурсы именно жилищные пособия.

На первый взгляд, идея хорошая - существенно расширить круг получателей пособия (на него смогут претендовать люди с доходами до 508 евро в месяц), а размер пособия будет привязан к конкретным расходами на отопление. Но есть одна серьезная проблема, на которую указывают самоуправления, а именно, финансовая.

Хотя 50% средств на жилищные пособия будет выделять государство, для многих самоуправлений, особенно тех, где выше уровень безработицы и удельный вес малоимущих жителей, быстрорастущие расходы на пособия осенью могут стать непосильным бременем.

Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис также заявил, что без государственной поддержки самоуправления с этой ситуацией не справятся.