Сб, 11.06.2022
Жена мне сказала - уезжай. Лучше в безопасности в Латвии и пытаться сделать что-нибудь там, чем сидеть в тюрьме в России. Это было очень серьезно. Андрис Лиелайс, латвийский актер
Андрис Лиелайс, латвийский актер
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Газета: Не все самоуправления смогут справиться с ростом числа соискателей жилищного пособия

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

"Количество людей, запрашивающих жилищные пособия, осенью может удвоиться. Мы не сможем себе позволить это финансово, а также у наших сотрудников не будет возможности обработать все запросы. Это означает, что неизбежно будут огромные очереди", - предупреждает руководитель Краславской краевой социальной службы Вия Бартуле.

Она отмечает, что в начале отопительного сезона жилищные пособия могут запросить до половины всех жителей, поскольку в крае низкие зарплаты и высокий уровень безработицы.

Такие же опасения имеются и у других опрошенных газетой Diena муниципальных социальных служб, руководители которых более чем скептически относятся к предложению министра благосостояния Гатиса Эглитиса и министра экономики Илзе Индриксоне сделать главным инструментом поддержки населения в условиях высоких цен на энергоресурсы именно жилищные пособия.

На первый взгляд, идея хорошая - существенно расширить круг получателей пособия (на него смогут претендовать люди с доходами до 508 евро в месяц), а размер пособия будет привязан к конкретным расходами на отопление. Но есть одна серьезная проблема, на которую указывают самоуправления, а именно, финансовая.

Хотя 50% средств на жилищные пособия будет выделять государство, для многих самоуправлений, особенно тех, где выше уровень безработицы и удельный вес малоимущих жителей, быстрорастущие расходы на пособия осенью могут стать непосильным бременем.

Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис также заявил, что без государственной поддержки самоуправления с этой ситуацией не справятся.

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