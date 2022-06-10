Совместная работа над инновациями и тестированием технологий 5G

Вчера в мероприятии также принял участие министр сообщения Талис Линкайтс: «Инновации и внедрение новых, экологически чистых технологий способствуют устойчивости и развитию технических услуг, предоставляемых в порту, что положительно влияет на эффективность и конкурентоспособность латвийских портов. Это нововведение придаст дополнительный импульс работе «RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE» и совершенствованию оказывемых бизнес-услуг».

Во время презентации, в которой приняли участие ведущие эксперты в этой области, был подписан меморандум о взаимопонимании между RBF и LMT (Latvijas Mobilais Telefons) о сотрудничестве в области исследований технологий 5G и инноваций.

«Чтобы обеспечить сеть 5G в порту и на Балтийском море, необходимо создать тестовую среду и протестировать технологии, например, на кораблях RBF или навигационных средствах», — объяснил Каспарс Озолиньш, член правления RBF. «Для RBF разработка новых цифровых решений необходима для эффективного обмена данными между кораблем и берегом или между дроном-кораблем, дроном-берегом. В случае гидрографических измерений — это большие объемы данных, для оптимизации работы с которыми требуется сеть 5G», - подчеркнул К. Озолиньш.

«LMT уже несколько лет занимается инновационными исследованиями в области 5G, участвуя в международных проектах Европейского Союза и НАТО в сфере дронов, мобильности, Интернета вещей и обороны. LMT также широко привлекает к этим проектам местные латвийские компании и стартапы, а также латвийских ученых. 5G открывает гораздо более широкие возможности для цифровизации и автоматизации практически во всех отраслях. LMT является одним из первых операторов в Европе, который начал исследования и разработку морских технологий 5G. Согласованное инновационное сотрудничество между RBF и LMT будет способствовать как научным исследованиям, так и привлечению международных партнеров по исследованиям, а также позволит проводить различные мероприятия по демонстрации инноваций в Латвии. Инновационные технологии 5G будут значительно способствовать оцифровке услуг, предоставляемых в портах, модернизации технических средств и флота, обеспечению связи в реальном времени между судами, а также и портами, разработке автономных решений, их внедрению и использованию», — подчеркнул Эдгарс Гранданс, Директор по работе с корпоративными клиентами LMT.

RBF является капитальным обществом Управления Рижского Свободного порта и поставщиком портовых технических услуг. Стратегия RBF на ближайшие 5 лет предусматривает амбициозные планы по развитию услуг, инноваций и технологий с тем, чтобы расширить сферу своей деятельности и стать самым качественным поставщиком портовых технических услуг в Латвии.

«Мы не планируем отказываться от флота, а расширяем наши возможности для работы в труднодоступных местах с помощью новой технологии OTTER. И у корабля, и у дрона есть свои преимущества, но отбытие судна в другой порт для проведения измерений требует времени и траты топлива, а работая с дроном RBF может быть более мобильным, таким образом оптимизируя не только собственные, но и ресурсы заказчика. Иногда более сложные работы можно проводить, используя как судно, так и дрон — это мультимодальность в работе RBF», — отметил Каспарс Озолиньш, говоря о преимуществах нововведений RBF.

Производитель OTTER — норвежская компания Maritime Robotics AS, разработчик системы измерений — датская компания Teledyne.