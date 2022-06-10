Минблаг предлагает компенсировать половину роста цен на отопление, электричество и газ

По оценкам Министерства экономики, цены на электроэнергию, природный газ, тепло и твердое топливо в Латвии в целом в 2022 году могут вырасти примерно на 39%, что повлияет на общий уровень потребительских цен на 3,8 процентных пункта, в то время как рост цен на топливо в 2022 году может составить 40%, что повлияет на общий уровень потребительских цен на 2,7 процентных пункта.

По оценкам Министерства благосостояния, цена на природный газ для населения в следующем отопительном сезоне может составить около 140 евро за мегаватт-час. Соответственно, при ежемесячном потреблении природного газа на газифицированном объекте от 221 киловатт-часа (21 кубометр) до 5269 киловатт-часов (500 кубометров) государство компенсирует 50% увеличения стоимости - 35 евро за мегаватт-час.

С другой стороны, если ежемесячное потребление природного газа на газифицированном объекте превышает 5269 киловатт-часов (500 кубометров), государство возместит 75% помощи, предоставленной первой группе, т. е. 75% от 35 евро за мегаватт-час, или 26 евро за мегаватт-час.

По прогнозам министерства, средний тариф на тепло для домохозяйств в следующем отопительном сезоне может составить 150 евро за мегаватт-час.

Следовательно, размер компенсации для покрытия увеличения расходов на тепло может быть установлен в размере 50% от разницы между тарифом на тепло на следующий отопительный сезон и средним тарифом на тепло, установленным на предыдущий отопительный сезон, что составляет 68 евро за мегаватт-час.

Министерство благосостояния также настоятельно призывает установить потолок цен на электроэнергию, выше которых домохозяйствам будет частично компенсироваться стоимость электроэнергии. Соответственно, они будут установлены в размере 0,160 евро за киловатт-час с максимальной компенсацией в размере 0,100 евро за киловатт-час.

Предусматривается, что инструмент поддержки будет активирован только в том случае, если цена на электроэнергию в конкретном месяце превысит 0,160 евро за киловатт-час. Соответственно, первые 100 киловатт-часов будут возмещаться в размере 100%, следующие 100 - в размере 50%, а каждые последующие 100 - в размере 25%.

Таким образом, максимальная сумма компенсации на домохозяйство не превысит 35 евро при потреблении до одного мегаватт-часа.

Министерство также предусматривает введение нового вида поддержки - автоматического снижения счета за электроэнергию для домохозяйств с низкими доходами, чей доход на человека не превышает 743 евро, а доход других лиц в домохозяйстве составляет до 520 евро.

Предусматривается, что поддержка будет предоставляться на основании сведений, содержащихся в государственных реестрах и государственных информационных системах о лицах, проживающих в одном жилом помещении, и их доходах до определенного порога доходов.

Планируемый период поддержки - с октября 2023 года по апрель 2024 года.

Вторым новым видом поддержки является выплата средств домохозяйствам при установлении более высокого порога доходов, чем в рамках обычного получения социальной помощи.

В свою очередь, чтобы помочь уязвимым группам населения оплатить коммунальные и другие счета в следующем отопительном сезоне, министерство предлагает улучшить систему жилищных льгот, чтобы более широкий круг людей мог претендовать на их получение. Также предлагается единовременное пособие для инвалидов, пожилых людей и другие формы поддержки.

Согласно проекту отчета, общая стоимость предлагаемых мер поддержки может составить от 450 до 468 миллионов евро.

Агентство LETA уже писало, что премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил разработать и представить предложение по комплексной системе целевых льгот на заседании правительства 14 июня.

По словам премьер-министра, система должна быть внедрена до 1 сентября.