Экономисты: В следующем отопительном сезоне часть жителей не сможет оплатить свои счета

"Нельзя исключать случаи, когда дом из-за нехватки средств будет вынужден, например, даже зимой отказываться от горячей воды.

Это будет зависеть от размера и способа господдержки, а также от того, насколько своевременно она будет оказана", - пояснила экономист.

Буцениеце отметила, что в идеальном случае правительству стоило бы подумать о возможной адресной поддержке для наименее защищенных домашних хозяйств. Это поможет оказать наибольшую поддержку тем, кому она необходима больше всего. Кроме того, адресная поддержка оказывает ограниченное влияние на инфляцию, тогда как всеобщая и очень щедрая поддержка увеличит инфляцию.

В то же время адресная поддержка несет меньшую нагрузку на бюджет, государству приходится меньше занимать. У Латвии есть возможности занять средства на финансовых рынках - уровень долга на фоне многих других стран Евросоюза довольно маленький, а кредитный рейтинг довольно высок. Однако нужно считаться с тем, что займы станут дороже, так как ставки облигаций растут.

Существует возможность и того, что удорожание будет настолько сильным, что финансовые сложности возникнут у большей части жителей. В таком случае могут потребоваться и всеобъемлющие мероприятия по поддержке, так как у государственных и муниципальных учреждений не хватает информации и мощностей, чтобы выделить адресную поддержку.

"Однако близость выборов, скорее всего, будет означать более широкую и щедрую поддержку.

В этом случае, по моему мнению, важно компенсировать только часть удорожания энергоресурсов, чтобы у жителей, особенно богатых, сохранилась мотивация снизить потребление дорогих энергоресурсов, а дополнительное давление на инфляцию не оказывалось", - отметила экономист Swedbank.

В свою очередь экономист Citadele Мартиньш Аболиньш пояснил, что с нынешними ценами на рынке расходы только на импорт природного газа в Латвии выросли бы примерно на один миллиард евро в год, и в следующем отопительном сезоне в части городов Латвии счета за теплоэнергию могут вырасти в 2 - 3 раза. Вместе с подорожанием топлива, продуктов питание и других товаров и услуг, это очень большая нагрузка, особенно для наименее обеспеченных.

Он отметил, что индексация пенсий осенью определенно поможет, однако цены на основные нужды сейчас растут быстрее, чем на услуги, поэтому без господдержки в этой ситуации обойтись не получится. В госбюджете есть возможность оказать поддержку и это определенно будет сделано, однако важно выбрать наиболее эффективные и, если возможно, адресные мероприятия.

"Конечно, помочь всем и полностью во всех ситуациях невозможно, поэтому нельзя полностью исключать того, что, например, люди в целях экономии не будут вынуждены отключать горячую воду. Однако массово я таких ситуаций не ожидаю.

В первые четыре месяца этого года при помощи господдержки удалось не только компенсировать рост цен на электроэнергию, но и даже снизить счета", - указал экономист.