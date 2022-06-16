Национальный трехсторонний совет договорился о повышении минимальной зарплаты

Министр благосостояния Гатис Эглитис предложил повысить минимальную заработную плату в следующем году до 620 евро, а ЛССП - до 640 евро, напомнив о единогласном решении комиссии Сейма по европейским делам, а также тот факт, что при повышении не учитывалась высокая инфляция и резкое падение покупательной способности.

В ЛСПП заявили, что повышение минимальной заработной платы не повлияет на конкурентоспособность Латвии по сравнению с Литвой и Эстонией, но повысит покупательную способность низкооплачиваемых работников.

В настоящее время затраты на оплату труда работника, получающего минимальную заработную плату, составляют 618 евро в Латвии, 743 евро в Литве и 875 евро в Эстонии.

Латвийская конфедерация работодателей (ЛКРД), не возражая против постепенного повышения минимальной заработной платы, призвала принять во внимание ряд факторов, в том числе тот факт, что резкое повышение минимальной заработной платы увеличивает затраты на оплату труда и вызывает повышение других групп зарплат.

На совещании также обсуждался вопрос графика повышения заработной платы учителей на следующий период и повышения минимальной учительской ставки в 2023 году.