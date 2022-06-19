СМИ: у домохозяйств газ будет. А у остальных?

В Министерстве экономики заявили, что они на российский газ больше не рассчитывают.

"Все наши планы и сценарии основаны на том, что российского газа у нас нет", - говорит заместитель госсекретаря министерства по вопросам энергетики Эдийс Шайцанс.

В отрасли всем ясно, что на этой неделе Инчукалнс будет не так полон, как раньше.

"Это не означает, что нам не хватает природного газа, потому что рынок изменился и в отопительный сезон могут продолжаться поставки по трубопроводам", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетики и электростроителей Гунарс Валдманис.

Все надеются на то, что из Клайпеды газ в Латвию будет поступать непрерывно, в том числе зимой. Это позволит до отопительного сезона в Инчукалнское хранилище закачать до 13 TWh газа. На данный момент там 9 TWh, а в прошлом году, в начале отопительного сезона, было свыше 17 TWh.

Также прогнозируется, что дорогой газ будут тратить не так сильно. В первой половине года потребление газа уже сильно упало. Например, Latvenergo теперь электричество с газом не производит. И последним, но не менее важным обстоятельством является то, чтобы Финляндия и Эстония успели, как планировали, в начале отопительного сезона закончить строительство нового терминала сжиженного природного газа.

"Если есть этот терминал, Клайпеда, в Инчукалнсе газа на 12-13 TWh и терминалы максимально загружены, то у нас будет достаточно газа. Мы еще можем дать газ в Польшу", - оптимистично говорит Шайцанс.

Министерство экономики на ситуацию смотрит гораздо более раслабленно, чем ее видят участники рынка. Последние в основном акцентируют, насколько важно, учитывая уже максимально загруженный трубопровод с Литвой, как можно больше закачать в Инчукалнс.

Самые большие риски Валдманис видят в очень холодных погодных условиях: "Если не закачивается достаточный объем природного газа прямо в Инчукалнское хранилище, может возникнуть ситуация, что краткосрочный спрос на несколько дней или недели может быть выше, чем региональные хранилища, в том числе Инчукалнское, будут способны удовлетворить этот спрос".

"Проблема латвийской ситуации в том, что потребители газа к следующему сезону закупаются сравнительно медленно и потребители не дают поручение торговцам газом закачать в хранилище для них. Такую ситуацию мы можем наблюдать долгое время, и сейчас мы, я бы хотел сказать, даже попали в ситуацию, что некоторые потребители не получают предложения от торговцев, потому что нет газа, который поставлять", - подчеркивает руководитель торговца энергией AJ Power Роберт Самтиньш.

Высокая цена газа не способствует созданию запасов зимой. Крупные потребители могут ожидать, что газ все-таки станет дешевле, что, конечно, может не произойти. В свою очередь, торговцы, если им никто не заказывает газ, не торопятся создавать запасы, которые после этого может никто не купить.

"На газовом рынке очень большие колебания, и любая новость очень меняет цены. После последних сведений о том, что сократились поставки Nord Stream-1, цены в Европе выросли на 30% в течение двух дней", - отмечает Самтиньш.

То, что юридическим лицам не стоит тянуть с приобретением газа, повторяют и в Министерстве экономики.

"Ключевой вопрос, который нужно постоянно подчеркивать, что у юридических лиц есть момент, все лето, когда надо покупать газ на следующий сезон. Не надо ждать", - говорит Шайцанс.

Принадлежащее государству Latvenergo поручило зарезервировать поставки газа из Клайпеды в конце года. О результатах Latvenergo еще не готово сообщить, но в министерстве утверждает, что, по крайней мере, частично это удалось через партнеров по сотрудничеству.

"Часть газа прибудет в четвертом квартале также из тех мощностей, которые зарезервированы. Конкретно, возможно, Latvenergo или Латвия там не появляются, но ясно, что часть этого газа также придет в Инчукалнс как газ Latvenergo", - рассказывает Шайцанс.