Вт, 21.06.2022
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Анджелина Джоли, актриса

Российский вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии

ФОТО: SHAMIL ZHUMATOV/REUTERS

Российский вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии, сообщила во вторник BNS пресс-служба Генштаба Сил обороны Эстонии.

Вечером 18 июня вертолет пограничной охраны Ми-8 Российской Федерации (РФ) нарушил воздушное пространство Эстонии на юго-востоке страны в районе Койдула. Инцидент длился около двух минут.

Вертолет летел без предоставленного плана полета и с выключенным ответчиком. Российские пилоты не имели двусторонней связи с эстонской авиадиспетчерской службой.

Сегодня Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла РФ и передало ему ноту. Это второе нарушение воздушного пространства Эстонии в этом году. В прошлом году российские самолеты нарушали границу Эстонии пять раз.

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