В Латвии уже некоторое время работают магазины без продавцов. Как это устроено?

Магазин нового концепта

За прошлый год в Латвии установили пять бесконтактных магазинов самообслуживания, два из которых находятся в Риге - на Бривибас гатве, 253, и на улице Лиелирбес, 30. Остальные три магазина размещены в Огре (ул. Ригас, 11a), Саласпилсе (ул. Звиедру, 1C) и Тинужи (Барони, Тинужская волость).

Председатель правления Neste Latvija Арманд Бейзитис пояснил, что решение построить магазин нового концепта объясняется его удобством, безопасностью и возможностью совершать покупки в любое время суток. К тому же Easy Deli основаны на принципе долгосрочности - упаковка продуктов предлагается из переработанных материалов, а потребление энергии снижено уже на этапе строительства. Бейзитис добавил, что ассортимент продуктов также тщательно подобран и покупателям предлагается уникальная и здоровая пища, которую можно взять с собой в путь.

Что со спросом?

"Поскольку это совершенно новый вид магазина, люди еще не так активно его посещают. Нужно просто время, чтобы покупатель привык. Но наши наблюдения говорят о том, что со временем интерес людей к Easy Deli возрастает", - отметил представитель Neste Latvija.

Как предотвратить кражи из магазина без кассиров?

Стоит начать с того, что не каждый может попасть в бесконтактный магазин Easy Deli. Для того, что дверь магазина открылась, необходимо авторизироваться либо через банковскую карту, либо через мобильное приложение Neste. "Информация о системе оплаты размещена как у входа, так и внутри магазина, так что у клиента не возникает вопросов по этому поводу", - поясняет Бейзитис.