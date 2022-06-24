В Латвии не хватает сборщиков клубники; помогают гастарбайтеры из Украины и Узбекистана

Ежегодно отдельные хозяйства из-за нехватки рабочей силы теряют большую часть урожая клубники. В клубничном хозяйстве Čēmaiši в данный момент работать изъявили желание десять сборщиков ягод, однако, как указывает представитель хозяйства Зигмарс Бружус, чтобы собрать весь урожай, необходимо 20 человек. В то же время он указывает, что потери урожая зависят также от погоды и вредителей. Сейчас погода благоприятна, однако появились вредители.

"Отзывчивость есть, люди звонят со всей Латвии. И беженцы из Украины звонили, но они хотят приют, который мы, к сожалению, обеспечить не можем.

Звонят со всей Латвии. Очень мало местных, которые работают. Люди едут издалека, приезжают из других городов. Принимаем на работу и людей из соседних стран, преимущественно из Литвы. Объем потерь урожая будет зависеть от погоды и вредителей. Уже сейчас отдельные вредители клубники начали "работать". Погода сейчас благоприятна, первый урожай начался, обещают тепло, дальше уже посмотрим, как будет. Если не успеем собрать, то, конечно, будут потери", - заявил представитель хозяйства.

В прошлом году из-за волны экстремальной жары клубничному хозяйству Mālpils ZemeNes впервые пришлось скосить урожай несобранной ягоды трактором. Руководитель хозяйства Гинта Апсите рассказывает: "Большая часть ягоды осталась несобранной. Это был единственный год, когда мы косили трактором несобранное. Было жаркое лето, поля произвели за полтора месяца вместо привычных двух с половиной, и, как бы мы не искали, не хватало рабочих рук".

Апсите утверждает, что в прошлом году было сложно найти рабочие руки, поэтому в этом году хозяйство трудоустраивает и гастарбайтеров из Узбекистана. Но она отмечает, что по-прежнему неизвестно, хватит ли рабочих рук в этом году, так как сложно прогнозировать погоду и ее влияние на урожай, есть и свои риски в принятии на работу жителей Узбекистана.

Работодатель опасается брать этих жителей этой страны, так как они имеют свойство не доезжать до рабочего места, а пересекая границу Латвии, отправляются в другие страны:

"Это проблема. Наше посольство в Узбекистане пытается помочь предпринимателям контролировать эту проблему и очень многим в визах отказывает. И в Латвии, к сожалению, по сравнению с другими соседними странами очень осложнена процедуры выдачи виз, что удерживает работников из Украины ехать к нам".

Она надеется, что в этом году, благодаря гастарбайтерам, потери урожая не будут большими, так как "без них в Латвии ягоду собрать нельзя".

В свою очередь в клубничном хозяйстве Blomi рабочих рук в данный момент хватает. Владелец хозяйства Валдис Милакнис указывает, что потери урожая в его хозяйстве возникают ежегодно, и нехватка рабочих рук - такая же, как и в другие годы. "У нас большая часть сборщиков ягод - сами покупатели. Мы сейчас новые рабочие руки не ищем. Мы сами, четыре человека, хозяйничаем, но иногда кто-то приходит и помогает".