Главное за 24 июня ⟩ Последствия Лиго, победа Остапенко и наследство Шатунова
Лиго подходит к концу, но выходные только набирают обороты. Об самом главном, что произошло в Латвии и мире, рассказываем в подборке новостей RUS TVNET.
Лиго подходит к концу, но выходные только набирают обороты. Об самом главном, что произошло в Латвии и мире, рассказываем в подборке новостей RUS TVNET.
Новости Латвии:
В вечер Лиго и Янову ночь Пожарно-спасательная служба потушила пожары в нескольких домах и в бане, а также спасла любителей прогулок на лодке, сообщает агентство LETA.
Утром Янова дня на ул. Ропажу в Риге произошел крупный пожар в гаражном комплексе, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы Илзе Даме-Бирзиня.
В начале июня в некоторых клубничных хозяйствах уже появился первый урожай. По сравнению с прошлыми годами в этом году желание людей собирать ягоду больше, однако, как признают хозяйства, рабочих рук могло бы быть и больше. Как и в прошлые годы, фермам сложно привлечь местных безработных, поэтому в некоторых местах клубнику собирают гастарбайтеры из Украины и Узбекистана.
Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко вышла в финал турнира WTA 500 в Истбурне.
Главное за рубежом:
Вой сирен воздушной тревоги, грохот систем ПВО, артиллерийские залпы и оглушительные разрывы ракет и снарядов. Горящие заводы и нефтебазы, разрушенные поселки, заминированные поля и лежащие в руинах города. Покалеченные люди, тысячи цинковых гробов и длинные ряды свежих могил. С обеих сторон - кровь, горе и ненависть.
По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, Евросоюз и НАТО собирают коалицию для войны с Россией. Об этом он, как пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс", заявил на пресс-конференции в Баку.
Верховный суд США в пятницу, 24 июня, отменил приговор почти полувековой давности, и таким образом разрешил штатам запрещать или существенно ограничивать аборты.
Сегодня, 24 июня, утром в полицию поступило сообщение, что в Тарту в своем доме найден мертвым 13-летний мальчик, который сегодня ночью упал с электросамоката и пострадал.
Украинцы, прибывающие в Великобританию нелегально, могут быть высланы в Руанду. Об этом, как сообщила в пятницу, 24 июня, лондонская газета The Guardian, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Джонсон отметил, что такой вариант очень маловероятен, но в то же время признал, что теоретически он возможен.
Утром в пятницу, 24 июня, в Рязанской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. В момент крушения на борту находились девять человек, четверо погибли, остальные пострадавшие доставлены в медучреждения, пишет DW.
Армии Украины придется оставить Северодонецк, сообщил утром в пятницу, 24 июня, глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай, пишет "Медуза".
Уход 48-летнего кумира миллионов Юрия Шатунова шокировал многих. Причиной смерти стал обширный инфаркт. За годы творческой деятельности артисту удалось заработать достаточно, чтобы жена и двое детей жили безбедно.
Российская группа Little Big выпустила клип на антивоенную песню Generation Cancellation.
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Вечером 15 июня 1995 года мужчина и женщина захотели поужинать в квартире в Иманте. Анде мясо показалось жестким и странного темного цвета, но насыщенные специи делали его приятным. Молодая женщина еще не знала, что ест мясо соседки. Через месяц Дмитрию будет предъявлено обвинение в особо жестоком убийстве. Его обвинят в том, что он задушил потерпевшую, разрубил ее, измельчил на куски и съел. Дмитрий - один из трех преступников, вошедших в историю латвийской криминалистики как людоеды. TVNET продолжает расследование старинных уголовных дел, хранящихся в Государственном архиве Латвии.
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