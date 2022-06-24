Главное за 24 июня ⟩ Последствия Лиго, победа Остапенко и наследство Шатунова

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, Евросоюз и НАТО собирают коалицию для войны с Россией. Об этом он, как пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс", заявил на пресс-конференции в Баку.

Верховный суд США в пятницу, 24 июня, отменил приговор почти полувековой давности, и таким образом разрешил штатам запрещать или существенно ограничивать аборты.

Сегодня, 24 июня, утром в полицию поступило сообщение, что в Тарту в своем доме найден мертвым 13-летний мальчик, который сегодня ночью упал с электросамоката и пострадал.

Украинцы, прибывающие в Великобританию нелегально, могут быть высланы в Руанду. Об этом, как сообщила в пятницу, 24 июня, лондонская газета The Guardian, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Джонсон отметил, что такой вариант очень маловероятен, но в то же время признал, что теоретически он возможен.

Утром в пятницу, 24 июня, в Рязанской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. В момент крушения на борту находились девять человек, четверо погибли, остальные пострадавшие доставлены в медучреждения, пишет DW.

Армии Украины придется оставить Северодонецк, сообщил утром в пятницу, 24 июня, глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай, пишет "Медуза".

Уход 48-летнего кумира миллионов Юрия Шатунова шокировал многих. Причиной смерти стал обширный инфаркт. ​За годы творческой деятельности артисту удалось заработать достаточно, чтобы жена и двое детей жили безбедно.

Российская группа Little Big выпустила клип на антивоенную песню Generation Cancellation.

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От "Протоколов сионских мудрецов" до абсурдных заявлений президента России Владимира Путина о том, что Украиной правят нацисты, которые подвергают геноциду русскоязычное население страны, – Кремль уже давно стал экспертом в тёмном искусстве дезинформации.

Вечером 15 июня 1995 года мужчина и женщина захотели поужинать в квартире в Иманте. Анде мясо показалось жестким и странного темного цвета, но насыщенные специи делали его приятным. Молодая женщина еще не знала, что ест мясо соседки. Через месяц Дмитрию будет предъявлено обвинение в особо жестоком убийстве. Его обвинят в том, что он задушил потерпевшую, разрубил ее, измельчил на куски и съел. Дмитрий - один из трех преступников, вошедших в историю латвийской криминалистики как людоеды. TVNET продолжает расследование старинных уголовных дел, хранящихся в Государственном архиве Латвии.

"Если бы не Рита Дакота, этой песни бы не было", - уверенно говорит перед началом интервью латвийская певица Кристина Корвин. Следующие 30 минут она громко и восторженно рассказывает историю создания трека Sky is High, которым намерена завоевать сердца пользователей социальных сетей.

На этой неделе внезапно в центре внимания оказался защитник сборной Польши и московского "Спартака" Мацей Рыбус, который подвергся критике у себя на родине за то, что решил продолжить выступления в России.

Наверно, сложно найти человека, который употребляет алкоголь и не знает, что такое похмелье. Почему оно возникает, почему иногда затягивается и как с ним бороться?