12 стран ЕС полностью или частично остались без российского газа

"Ситуация напряженная уже с начала осени прошлого года, но поведение России в последние недели значительно обострило риски", - передает Postimees слова Симсон.

Она сообщила, что 12 государств-членов ЕС на сегодня частично или полностью отрезаны от российского газа.

"Подготовленный в начале года кризисный план ЕС может пригодиться каждый час и государства-члены должны быть готовы к применению своих государственных планов",

- отметила она.

Симсон сказала, что на минувшей неделе ЕС достиг соглашения по увеличению поставок газа с Израилем и Египтом, углублено сотрудничество с Норвегией, на финишной прямой переговоры с Азербайджаном.

Она подчеркнула, что совместные закупки газа требуют единогласия и координации между государствами-членами, и что работа Еврокомиссии создает для этого необходимые условия. "Хорошая новость заключается в том, что в мае в очередной раз был установлен рекорд по поступлению СПГ в Европу - 12,8 млрд кубометров - это самый большой месячный объем за всю историю", - сказала Симсон.

"Манипуляции и шантаж России также поддерживают рост цен на газ, что, в свою очередь, влияет на счета за электроэнергию. Чтобы смягчить последствия роста цен и, в частности, защитить наименее обеспеченные слои населения, комиссия уже в октябре выпустила рекомендации для государств-членов. Я также рекомендую участникам нынешней коалиции использовать этот набор инструментов, другие европейские страны от Германии до Финляндии и от Нидерландов до Испании получили там помощь для защиты своего народа", - посоветовала Симсон премьер-министру Эстонии Кае Каллас.

По ее словам, большие разногласия среди министров энергетики вызывают вопросы, связанные с деятельностью электрорынка, а также продления деятельности атомной энергетики. "Комиссия не может по последнему вопросу принимать решения ни за одно государство, выбор источников энергии согласно основополагающим европейским договорам является суверенным правом государств-членов", - сказала Симсон.

Она отметила, что начинающиеся в понедельник, 27 июня, в ЕС обсуждения этих вопросов чрезвычайно важны, чтобы ЕС мог сплоченно и с максимальной готовностью встретить зиму.