"Видимо, мир сошел с ума". Что говорят и как живут противники и сторонники России в Северодонецке и окрестностях

Сейчас город блокирован с нескольких сторон. Пророссийские силы пытаются прорваться в него с юга, рассказывал Гайдай на днях. Как объяснял Институт изучения войны (ISW), наступление с этих позиций, а не напрямую из Северодонецка, позволит России избежать необходимости форсировать реку. Продвижение пророссийских сил на этом направлении институт считает "явной неудачей" украинских сил.

Разрушенный дом культуры в Лисичанске, 17 июня 2022 года ФОТО: AFP

Как считает ISW, украинские силы после падения Северодонецка продолжат "истощать" российскую армию, обороняясь в районе Лисичанска. При этом эксперты предполагают, что Украина скорее всего оставит город, если Россия сможет создать серьезную угрозу ее опорным пунктам.

Впрочем, еще в начале лета ISW предсказывал, что даже если Россия сможет взять Северодонецк и Лисичанск, то развить наступление в Донецкую область ей будет сложно: как раз из-за рельефа Донбасса и продолжающихся проблем с форсированием рек.

Пока же Лисичанск, шахтерский город, в котором до войны жили чуть меньше 100 тысяч человек, остается под контролем Украины. Его называют "колыбелью Донбасса" - это один из старейших городов региона.

Всю весну жители Лисичанска наблюдали, как за рекой горит Северодонецк. К июню и сам Лисичанск фактически превратился в руины - по оценке местных властей, город разрушен как минимум на 60%. Несмотря на это, в нем к лету оставались 15 тысяч человек.

"В Лисичанске, если ты жив - уже значит, удачный день", - так происходящее в городе описал начальник полиции Луганской области в интервью журналистке Би-би-си Орле Герин, которая побывала в Лисичанске в середине июня.

По словам Герин, в артиллерийской дуэли, которая ведется за Лисичанск, украинцам не хватает боеприпасов и оружия: на одно украинское орудие приходится 10-15 российских. О нехватке оружия прямо говорят и украинские чиновники. Например, по мнению Гайдая, если бы Запад предоставил Украине нужное количество вооружений, "зачистить" Северодонецк можно было бы меньше чем за неделю.

"В Киеве говорят, что верят [в победу]. Но здесь, на земле, в Донбассе, дело выглядит так, что Украина проигрывает эту битву - и это лето будет летом поражений", - сказала Герин в своем репортаже.

Жительница Лисичанска над телом члена семьи, убитого в результате обстрела, 18 июня 2022 года ФОТО: AFP

Связи с теми, кто остается в городе, сейчас нет. Попасть в него, помимо журналистов и военных, могут только волонтеры, которые помогают эвакуировать людей и доставляют оставшимся гуманитарные грузы.

А потом, вернувшись в населенные пункты к западу от Лисичанска, отвечают на вопросы уже уехавших жителей о судьбе их родственников и домов - чаще всего, это неутешительные новости.

В одном из таких чатов Би-би-си познакомилась с Анастасией. Она состоит в чате, потому что в Лисичанске до сих пор остаются ее близкие. "Там тяжелая ситуация, нет воды, света и газа. Все очень устали и хотят украинского мира", - говорит она. Людей "за русский мир" в окружении семьи нет и не было.

Некоторым родственникам женщины удалось уехать из Лисичанска, а часть решила остаться даже несмотря на обстрелы и риск, что город скоро может взять Россия. Почему - сказать сложно, вздыхает Анастасия: "У кого животные остались, кто-то охраняет свои дома. А некоторые просто хотят умереть на своей земле".

Би-би-си благодарит благотворительную организацию помощи беженцам и переселенцам "Гражданское содействие" (признана в России "иностранным агентом") за помощь в поиске героев.

Редактор: Анастасия Лотарева

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