Пн, 27.06.2022
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Сара Джессика Паркер, голливудская актриса

На праздники было сдано более 4,2 миллиона единиц депозитной тары

Процесс сдачи пустой депозитной упаковки в таромат ФОТО: Пресс-фото

В дни праздника Лиго - с 23 по 26 июня - в тароматы было сдано более 4,2 млн единиц пустой депозитной тары, что равно объему тары, который потупил в депозитную систему за первые 2,5 месяца, или с февраля по середину апреля, сообщили представители ООО Depozīta iepakojuma operators (DIO).

В том числе 2,6 млн штук депозитной упаковки было сдано в тароматы в субботу и воскресенье.

По прогнозам представителей DIO, и в дальнейшем число сдаваемых депозитных бутылок и другой упаковки ежедневно может превышать миллион единиц.

В праздничные дни 37% всей сданной тары составили ПЭТ-бутылки, 29% - многоразовые (AU) стеклянные бутылки, в основном из-под пива, 24% - жестяные банки и 10% - стеклянные бутылки одноразового использования.

По словам председателя правления DIO Мика Стуритиса, с торговцами будет продолжено активное сотрудничество, чтобы обеспечить своевременный вывоз пустой тары из торговых точек и повысить эффективность депозитных пунктов.

Всего к 27 июня жители сдали в депозитные пункты более 44 млн единиц тары.

Уже сообщалось, что с 1 февраля 2022 года в Латвии начала работу депозитная система для упаковки напитков.

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