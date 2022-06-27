На праздники было сдано более 4,2 миллиона единиц депозитной тары

В том числе 2,6 млн штук депозитной упаковки было сдано в тароматы в субботу и воскресенье.

По прогнозам представителей DIO, и в дальнейшем число сдаваемых депозитных бутылок и другой упаковки ежедневно может превышать миллион единиц.

В праздничные дни 37% всей сданной тары составили ПЭТ-бутылки, 29% - многоразовые (AU) стеклянные бутылки, в основном из-под пива, 24% - жестяные банки и 10% - стеклянные бутылки одноразового использования.

По словам председателя правления DIO Мика Стуритиса, с торговцами будет продолжено активное сотрудничество, чтобы обеспечить своевременный вывоз пустой тары из торговых точек и повысить эффективность депозитных пунктов.

Всего к 27 июня жители сдали в депозитные пункты более 44 млн единиц тары.

Уже сообщалось, что с 1 февраля 2022 года в Латвии начала работу депозитная система для упаковки напитков.