Почему дорожают путешествия за границу: четыре причины

Руководитель эстонского филиала банка Citadele Райнер Моппель пояснил, что в настоящее время путешествовать за границу намного дороже, и это необходимо учитывать при планировании бюджета поездки: "Планировать поездку и покупать билеты нужно заблаговременно, поскольку после двухлетнего простоя из-за Covid-19 спрос очень высок. Горящих предложений также не предвидится, поскольку нет четкого прогноза восстановления осенью экономической и эпидемиологической обстановки".

Повышение цен в настоящее время имеет место не только в Эстонии или в Латвии, но и во всей Европе, и понятно, что это приводит к непредвиденным расходам, пишет Rus.Postimees. Поэтому люди должны быть готовы откладывать на поездку больше денег, чтобы покрыть возможные повысившиеся расходы. "Стоит обязательно подумать о страховании путешествия, которое часто идет в комплекте с банковскими кредитными картами", - сказал Моппель.

Почему путешествия стали дороже:

1. Цены на топливо

Подорожавшее топливо оказывает сильное влияние на авиационную отрасль. По сравнению с июнем прошлого года мировой индекс цен на авиатопливо вырос на 128%. В Европе он по-прежнему еще выше - 134%. Топливо обычно составляет 35-40% стоимости авиабилета, а у небольших авиакомпаний эта доля может быть еще больше.

Стоит отметить, что цены на топливо и их рост влияют не только на авиабилеты, но и на аренду автомобилей, общественный транспорт, а также, например, на цены в ресторанах.

2. Растущий спрос

Пандемия заставила людей по всему миру отложить путешествия на несколько лет. В результате в настоящее время спрос находится на максимальном уровне за последние годы. Люди ожидают путешествий и качественного отдыха, что позволяет поставщикам услуг устанавливать более высокие цены из-за высокого спроса. Во время пандемии у людей была возможность экономить. Сбережения теперь используют для покупки более продолжительных поездок или просто чтобы больше тратить в отелях или ресторанах.

3. Рост цен на энергию

Отели и дома отдыха также ежедневно сталкиваются с более высокими текущими расходами - отопление, газ и электричество являются одними из основных компонентов гостиничных расходов, поэтому после прошлой зимы более высокая цена проживания оправданна. Отели платят работникам зарплаты и предоставляют услуги питания, а расходы на эти категории выросли из-за инфляции.

4. Желание наверстать упущенное во время пандемии

Желание людей приятно проводить свободное время сегодня относительно высоко. Неопределенность в отношении осеннего и зимнего сезона вынуждают туристический сектор зарабатывать как можно больше, чтобы еще заполнить и обусловленный коронавирусом дефицит. Во время пандемии многие туристические предприятия закрылись или сократили заработную плату, и необходимость компенсировать разницу и привлекать работников, вероятно, будет оплачиваться за счет клиентов.