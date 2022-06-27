Ditton pievadķēžu rūpnīca продаст часть активов

Акционеры решили разрешить правлению предприятия произвести отчуждение активов компании, направив выручку на погашение обязательств завода, а также определить возможные процедуры и проекты для продолжения деятельности компании на основании результатов отчуждения.

Из-за уменьшения количества заказов на продукцию экономическое положение Ditton pievadķēžu rūpnīca ухудшилось, поэтому собрание акционеров рассматривало перспективы экономической деятельности. Было предложено три варианта решений - отчуждение активов, процесс правовой защиты и процесс неплатежеспособности.

Программа управленческих процедур, утвержденная собранием акционеров, предусматривает оптимизацию расходов бюджета, в том числе оптимизацию и сокращение персонала пропорционально фактическому объему производства.

Кроме того, программой процедур предусмотрена оптимизация основных средств, в том числе полная или частичная продажа недвижимого имущества и заключения долгосрочных договоров об аренде производственных площадей, необходимых для выполнения фактических объемов заказов.

Также планируется частичная продажа передвижного производственного оборудования с учетом фактических объемов производства и отчуждения недвижимого имущества.

Программа мероприятий также предусматривает оптимизацию основных средств путем продажи остального имущества компании, если оно не используется или не планируется его использование для собственных и производственных нужд компании.

Кроме того, программой мероприятий предусмотрена оптимизация процедур по содержанию основных средств предприятия, в том числе отказ от систематического и планового содержания, обслуживания и текущих ремонтов основных средств, взамен на аварийные и текущие ремонты и, при необходимости, приостановка сертификации ISO.

Оптимизация также включает в себя приостановку финансирования программ по замене и модернизации основных средств и отказ от договорных обязательств со специализированными организациями по техническому содержанию, обслуживанию и текущему ремонту основных средств, использование собственных ресурсов для проведения аварийных и текущих ремонтов основных средств, в том числе слияние профессий.

Кроме того, программа мероприятий предусматривает активацию процедур ресурсо- и энергосбережения, программ слияния профессий, а также программ экономии и оптимизации других технологических и производственных процессов.

2 марта 2022 года Ditton pievadķēžu rūpnīca объявил о потенциальном негативном влиянии на предприятие экономических и политических изменений на рынках деятельности завода.

В связи с непрогнозируемым ростом цен на сырье и материалы и потерей конкурентоспособности продукции из-за роста ее себестоимости, с учетом роста производственных затрат (себестоимости) и санкционной политики Евросоюза активность Ditton pievadķēžu rūpnīca на традиционных для компании рынках сократилась вдвое. При этом ни партнеры компании, ни производимая продукция не входят в санкционные списки.

Ditton pievadķēžu rūpnīca было вынуждено проинформировать акционеров, инвесторов и других участников рынка финансовых инструментов об ухудшении экономического положения компании в связи с резким снижением объема заказов на продукцию по всем вышеперечисленным причинам.

Кроме того, завод отмечает, что эти процессы не связаны с деятельностью компании, ухудшением качества ее продукции или недовольством клиентов, а обусловлены внешними причинами, которые Ditton pievadķēžu rūpnīca не в состоянии решить в короткие сроки разумными и доступными средствами.

Учитывая, что экономическое положение завода существенно ограничивает его платежеспособность и что Ditton pievadķēžu rūpnīca не сможет удовлетворить требования всех кредиторов, правление компании добавило дополнительные вопросы "Экономическое положение Ditton pievadķēžu rūpnīca" и "Перспективы дальнейшей деятельности Ditton pievadķēžu rūpnīca" в повестку дня очередного собрания акционеров.

Собрание акционеров также утвердило годовой отчет компании за 2021 год и приняло решение оставить прибыль 2021 года в размере 130 734 нераспределенной, направив ее на покрытие убытков прошлых лет.

Уже сообщалось, что оборот завода по производству приводных цепей Ditton pievadķēžu rūpnīca в прошлом году составил 5,275 млн евро, что на 16,1% больше, чем в 2020 году, а прибыль компании достигла 130 734 евро по сравнению с убытками в предыдущем году.

В первом квартале этого года оборот Ditton pievadķēžu rūpnīca составил 1,453 млн евро, что на 11,4% больше, чем в первом квартале 2021 года, а убытки компании уменьшились на 21,7% до 106 369 евро.