Куда Россия вывозит украденное в Украине зерно?

Карта с данными GPS-отслеживания угнанных грузовиков ФОТО: BBC

Судя по данным трекинга, оба грузовика остановились возле складского помещения, которое было идентифицировано как место для разгрузки и хранения зерна, в крымском населенном пункте Октябрьское.

На спутниковом снимке от 14 июня этого года видна вереница грузовиков на дороге рядом с этим объектом.

Визуальный анализ зернохранилища Октябрьское ФОТО: BBC

Хранилище находится рядом с железнодорожной веткой, по которой зерно можно транспортировать либо в Россию, либо в порты Южного Крыма. На крыше здания, по всей видимости, нарисован символ Z.

Очереди на границе

Отследить отдельные партии украденного зерна очень сложно, но существует немало доказательств того, что большая его часть сначала направляется в Крым. На спутниковых снимках двух ключевых пропускных пунктов - в Чонгаре и Армянске - видно скопление автомобилей, используемых для перевозки зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

На снимке в Чонгаре, сделанном 17 июня, видна вереница грузовиков длиной более 5 км.

Спутниковый снимок погранперехода Чонгар, на котором видно более 350 грузовиков, въезжающих в Крым ФОТО: BBC

Для Крыма столь интенсивное движение необычно: Украина не имела доступа к этому району с тех пор, как он был аннексирован Россией в 2014 году, и экспортирует зерно и другие продукты из других портов.

Возможно, часть трафика объясняется тем, что после доставки припасов российским войскам пустые грузовики возвращаются из оккупированных районов. Однако представляется более вероятным, что многие из грузовиков везут зерно или другие продукты, например семена подсолнечника, изъятые у украинских фермеров.

На спутниковых снимках города Джанкой в Крыму видны грузовики, ожидающие на дороге рядом с зернохранилищем и железнодорожной станцией.

Джанкойский зерновой терминал ФОТО: BBC

На изображении на станции рядом с хранилищем стоят грузовые составы, сформированные из вагонов, используемых для перевозки зерна и другой продукции.

Железная дорога из Джанкоя идет в порты Севастополя и Керчи, откуда зерно можно вывезти в Россию или за границу.

Куда везут украинское зерно из Крыма?

"Они везут зерно сначала в аннексированный Крым, откуда - в порты Керчи или Севастополя, затем грузят украинское зерно на российские суда и идут в Керченский пролив", - говорит Андрей Клименко, глава Института стратегических черноморских исследований в Киеве, который регулярно следит за движением кораблей вокруг Крыма.

"В Керченском проливе [между Крымом и Россией], они перегружают украинское зерно с небольших судов на сухогрузы, где оно смешивается с зерном из России, а иногда заплывают в этот район только для того, чтобы создать видимость, что грузятся российским зерном", - объясняет он.

По словам Клименко, потом это зерно экспортируется с российскими сертификатами, из которых следует, что оно произведено в России.

Транспортный маршрут зерна ФОТО: BBC

Затем корабли часто направлялись в Сирию или Турцию.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие власти расследовали заявления об отправке украинского зерна в Турцию и пока не нашли никаких доказательств.