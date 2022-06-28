Эксперт: Россия не такая сильная, чтобы представлять угрозу членам НАТО

Хотя страны Балтии ждут решений саммита НАТО по укреплению восточного фланга альянса, эксперт отметил, что, например, вопрос увеличения присутствия НАТО в странах Балтии не так прост, как кажется.

С одной стороны, в Европе идет война, а с другой стороны,

Россия не может рассматриваться как непосредственная военная угроза странам Балтии.

По словам эксперта, этот аргумент могут использовать страны, не желающие увеличивать присутствие НАТО в нашем регионе.

По его словам, между странами НАТО могут быть разногласия по поводу того, нужны ли постоянные силы НАТО на местах в Прибалтике, или же организация продолжит полагаться на то, что Североатлантический альянс сможет быстро перенаправить дополнительные силы в Балтийский регион, если это будет необходимо. Это означает, что военные могут быть физически размещены в другом месте, но при необходимости будут передислоцированы. Тогда, как подчеркнул Ростокс, вопрос в том, какие это силы, будут ли они ротироваться, или это будут солдаты с семьями, что обойдется гораздо дороже.

В настоящее время неизвестно, будет ли значительно увеличено присутствие американских войск в странах Балтии. Это важно, потому что Соединенные Штаты - великая держава, и сдерживающий эффект от присутствия их солдат мог бы быть больше.

Эксперт указывает, сейчас речь идет об увеличении количества солдат до бригады, но если посмотреть на боевую группу расширенного присутствия НАТО в Латвии, то до российского вторжения в Украину она насчитывала около 1500 солдат. В настоящее время контингент НАТО в Латвии намного больше - есть новые солдаты из Дании, больше солдат США и Канады. В Латвии уже есть контингент размером с бригаду.

Но точно так же Ростокс считает, что это может быть краткосрочное увеличение, поэтому необходимо соглашение на уровне НАТО, чтобы оно стало постоянным, а не просто кризисным.