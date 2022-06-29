Латвия должна к ноябрю заполнить свое газохранилище на 35%

В министерстве пояснили, что при разработке нового нормативного акта Европейская комиссия учла уникальное положение Латвии и Австрии: эти страны единственные в ЕС, чьи хранилища газа - в случае Латвии это Инчукалнское подземное газохранилище - обладают вместимостью, превышающей объем потребления газа государством.

В результате в норме о хранении газа предусмотрено исключение, которое в случае Латвии составляет 35% от национального потребления. А именно: задача по заполнению хранилища на 80%, а затем и 90% сохраняется, но обязательство для государств-членов, на территории которых расположено хранилище, ограничивается 35% от годового объема потребления газа, а остальной объем обеспечивается другими государствами-членами, которые используют хранилище.

Таким образом Минэкономики поддерживает уточненную норму по заполнению хранилищ, а также механизм распределения нагрузки, изложенный в норме о хранении газа, которым предусмотрено, что все государства-члены, использующие хранилище, несут солидарную ответственность за заполнение хранилища.

В противном случае, в соответствии с первоначальной редакцией нормы о хранении газа, обязательное заполнение газохранилищ на 80%, а затем на 90% фактически закрыло бы региональный рынок газа в странах Балтии и создало бы огромное, неконтролируемое финансовое бремя для Латвии, так как ответственность за компенсацию разницы в цене газа на момент заправки и на момент поступления газа к потребителю легла бы на государство. Первоначальная версия нормы не была поддержана Минэкономики.

Учитывая рост цен на энергоносители и влияние развязанной Россией войны в Украине на энергетическую безопасность в Европе и мире, Минэкономики поддерживает необходимость установления на уровне ЕС нормативного акта, регулирующего заполнение газохранилищ и создание запасов газа в странах-членах ЕС. Поэтому министерство положительно оценивает внедрение нормы о хранении газа.

Сотрудники представительства ЕК в Латвии отмечают, что новая норма, принятая в понедельник, 27 июня, усилит безопасность газоснабжения ЕС в перспективе предстоящей и будущей зимы. Учитывая угрозу перебоев с поставками со стороны России, норма ЕС по хранению газа предусматривает, что запасы газа в Европе должны быть пополнены к зиме, а управление ими должно быть защищено от внешнего вмешательства.

В связи с военными действиями России в Украине нормы были приняты в рекордно короткие сроки.

Комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что позитивный и конструктивный подход Европейского парламента и совета к этому предложению является важным заявлением о единстве, решимости и скорости реакции ЕС на попытки Кремля использовать экспорт газа в качестве оружия.

"Сейчас очень важно, чтобы мы постарались выполнить новые показатели по заполнению и были лучше подготовлены на случай дальнейшего ухудшения положения", - сказала Симсон.

Согласно нормативным изменениям, 18 государств-членов, имеющих в своем распоряжении подземные хранилища газа, должны будут заполнить их на 80% к 1 ноября, но им будет рекомендовано стремиться к заполнению мощностей на 85%. В ближайшие годы цель составит 90%.

Государства-члены, не имеющие хранилищ, должны договориться на двусторонней основе с другими странами о достаточном количестве газа, которое в духе солидарности будет храниться для нужд соседних стран. Хранилища газа теперь будут считаться критической инфраструктурой, и все операторы хранилищ в ЕС должны будут пройти повторную сертификацию, что снизит риск внешнего вмешательства.

23 марта ЕК представила предложение о минимальных обязательствах по хранению газа, целью которого является обеспечение надежности поставок газа по разумным ценам следующей зимой и в последующий период. Новая норма стала ответом на российское вторжение в Украину и на призыв лидеров ЕС, изложенный в Версальской декларации, обеспечить запасы газа на достаточном уровне на зиму за счет скоординированного заполнения хранилищ.

5 апреля Европарламент проголосовал за принятие правил в ускоренном порядке.