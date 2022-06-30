Для тех, кто не нашел работу: в Риге пройдет биржа труда для жителей Украины
В Рижском центре поддержки жителей Украины сегодня с 12:00 до 15:00 пройдет четвертая биржа труда, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.
В Рижском центре поддержки жителей Украины сегодня с 12:00 до 15:00 пройдет четвертая биржа труда, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.
На этот раз более 300 вакансий предложат 13 компаний.
а потенциально работу по разным специальностям могли найти примерно 250 человек - с таким количеством людей компании продолжили вести переговоры о трудоустройстве после мероприятия.
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