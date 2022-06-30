Чт, 30.06.2022
Все мои друзья шутят, что я уже не совсем цивильный, но и не военный – я как будто посередине – звено между мирной и военной жизнью. Вадим Булик, украинский волонтер
Вадим Булик, украинский волонтер

Для тех, кто не нашел работу: в Риге пройдет биржа труда для жителей Украины

Работа за компьютером. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В Рижском центре поддержки жителей Украины сегодня с 12:00 до 15:00 пройдет четвертая биржа труда, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.

На этот раз более 300 вакансий предложат 13 компаний.

На трех предыдущих биржах труда гражданскому населению Украины было предложено в общей сложности более 1000 вакансий,

а потенциально работу по разным специальностям могли найти примерно 250 человек - с таким количеством людей компании продолжили вести переговоры о трудоустройстве после мероприятия.

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