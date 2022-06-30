В Латвии процветает контрабанда; убытки бюджета почти 100 млн евро в год

В том числе из-за контрабанды сигарет Латвия недополучает около 50 млн евро в год, а их доля составляет 15,8% общего объема рынка.

Из-за нелегальной торговли топливом в год не взимается налогов на сумму около 30 млн евро, а доля нелегального топлива на рынке составляет 4-7%.

Вследствие незаконного оборота алкоголя бюджет за год недополучает около 10 млн евро, а доля нелегального алкоголя на рынке составляет 4,5%.

Профессор Рижской высшей школы экономики Арнис Саука отметил, что расчеты VID достаточно консервативны, тогда как по данным ежегодного исследования теневой экономики,

объем недополученных из-за контрабанды налогов составляет в среднем 270 млн евро в год, из них 120 млн - из-за нелегального оборота топлива.

Как сообщила представитель VID, в целом поступления акцизного налога составляют около 1,1 млрд евро в год.

В прошлом году в результате задержания контрабандных товаров правоохранительные органы предотвратили ущерб для бюджета на сумму 22,8 млн евро.

В прошлом году изъято 139,5 млн нелегальных сигарет, то есть в среднем 19 000 пачек в день. Также в прошлом году изъят 36 931 килограмм контрабандного табака и 38 834 литра контрабандного алкоголя.