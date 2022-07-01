Коалиция не может договориться об индексации пенсий

Депутаты фракции "Для развития/За!" обратили внимание Минфина на нехватку дискуссий об индексации пенсий и порядке организации мер поддержки населения. По мнению коалиционных партий, единая система распределения поддержки не создана.

Также депутаты "Для развития/За!" внесли предложение к закону о государственных пенсиях, предусматривающее индексацию пенсий с 1 августа.

Однако со стороны партнеров по коалиции в адрес "Для развития/За!" прозвучали обвинения в том, что предложения, которые окажут большое влияние на госбюджет, не были согласованы с другими партиями коалиции.

"Нельзя, чтобы любой депутат, любая партия вносили предложения, сильно влияющие на бюджет, особенно понимая, что сейчас предвыборное время. В результате бюджет может быть основательно подорван",

- сказал Домбрава.

Обычно индексация пенсий происходит 1 октября, но, учитывая рост цен, коалиция решила провести ее в этом году в начале сентября, сообщил депутат Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство").

Однако Домбрава отметил, что коалиция должна сначала договориться между собой. "Необходимо понять, что государство может себе позволить в этой ситуации и в каком объеме", - добавил Домбрава.

Вопрос об индексации пенсий планируется обсудить в Сейме 14 или 21 июля.