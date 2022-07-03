Экспорт нефтепродуктов из Латвии вырос на 1,1%

Всего за четыре месяца коммерсанты отправили со складов акцизных товаров в Латвии 171 929 тонн нефтепродуктов (топлива), применив отсрочку уплаты акцизного налога.

Основная часть нефтепродуктов - 154 920 тонн - отправлена в другие страны-члены Евросоюза.

В другие страны за четыре месяца отправлено биодизеля в объеме 50 551 тонны, что на 18 911 тонн, или 59,8% больше, чем за четыре месяца 2021 года, и дизельного топлива в объеме 36 813 тонн, что меньше на 11 248 тонн, или 23,4%, чем за аналогичный период 2021 года.

При этом объем сжиженного углеводородного газа, отправленного в другие страны, за четыре месяца увеличился на 24,5% и составил 52 391 тонну.

Объем отправленного в другие страны бензина за четыре месяца увеличился на 32,8% и составил 6791 тонну.

Прочие нефтепродукты были отправлены за четыре месяца в другие страны в объеме 24 683 тонны, что на 42,6% меньше, чем за тот же период 2021 года.