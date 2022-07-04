Война и экономика Латвии: объем обслуженных аэропортом грузов уменьшился на четверть

Она рассказала, что, например, больше не летают крупные грузовые самолеты из Китая в Ригу. "Это самолеты, зарегистрированные в России, которым больше не разрешено летать в Латвию. Европейским авиакомпаниям, в свою очередь, запрещено пересекать воздушное пространство России", - сказала Одиня, пояснив, что теперь приходится лететь вокруг России и поэтому Рига больше не является привлекательным пунктом для грузов из Китая.

Управляющая аэропортом добавила, что китайские товары в Латвию в настоящее время в основном прибывают наземным путем из других европейских аэропортов.

FedEx и DHL по-прежнему летают из Риги. Также увеличилось количество грузов на регулярных пассажирских авиарейсах: airBaltic, Uzbekistan Airways и Turkish Airlines значительно увеличили грузоперевозки, сказала Одиня.

По ее словам, изначально в аэропорту прогнозировали, что из-за войны он потеряет 38% от объема грузов. В настоящее время видно, что потеря составляет 25%. "Разницу, которая сложилась в пользу Рижского аэропорта, составляют грузоперевозки, осуществляемые пассажирскими самолетами", - пояснила Одиня, добавив, что по этой причине в пересмотре стратегии аэропорта пока нет необходимости.